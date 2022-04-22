Високопосадовці з адміністрації президента США Джо Байдена впевнені, що наступні чотири тижні стануть вирішальними для кінцевого результату війни Росії проти України.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Хоча американські чиновники вважають, що війна в Україні буде тривалою та напруженою, вони закликають до швидкого та масштабного забезпечення України озброєнням. Зокрема далекобійною артилерією та протиартилерійськими радарами, щоб відбити просування Росії на Донбасі.

Зважаючи на заклики своєї адміністрації, президент США Джо Байден 21 квітня оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 млн доларів. Під час своєї промови Байден заявив, що новий пакет допомоги Україні – це посилання для президента РФ Володимира Путіна, який має зрозуміти, що йому ніколи не вдасться окупувати Україну.

Вирішивши допомагати Україні швидше, глава Пентагону Ллойд Остін та генерал Марк Міллі цього тижня провели чимало розмов зі своїми союзниками у всьому світі та повідомили їм, що наступний місяць війни в Україні стане вирішальним.

Якщо РФ вдасться захопити всю Донеччину та Луганщину, то у Кремля з’явиться шанс називати свою “спецоперацію” успішною. Тоді він може вимагати припинення вогню, але буде використовувати окуповані області як важіль на всіх перемовинах.

Проте якщо українські захисники відіб’ють наступ росіян на Донбасі, Путін постане перед важким вибором: продовжувати війну, яка може затягнутись на роки, або розпочати серйозні мирні перемовини. Перший варіант може означати повномасштабну мобілізацію у Росії, що є досить ризиковано для Путіна.

Відомо, що Остін та Міллі цього тижня спілкувались з чиновниками з Румунії, Іспанії, Польщі та Чехії. З усіма чотирма країнами розмовляли про одне: як найближчим часом відправити до України важке озброєння.

США також будуть проводити розмови на цю тему з чиновниками з Австралії, Великої Британії, Канади, Данії, Франції Німеччини, Греції, Італії, Нідерландів, Швеції та Туреччини.

Евелін Фаркас, чиновниця Пентагону щодо РФ та України під час президентства Барака Обами, заявила, що наступний місяць буде вирішальним як для РФ, так і для України.

За її словами, цей етап дає трохи більшу перевагу Росії, адже армійці РФ пересуваються по відкритій місцевості, а не занурюються у міста.

Проте Фаркас впевнена, що за наявності правильного озброєння та високого морального духу в українських захисників, ЗСУ вдасться не просто відбити наступ росіян, а й відкинути їх назад.

“Росіяни перебувають в ослабленому стані, з якого вони цілком можуть відновитися, якщо матимуть достатньо часу та нових призовників. Тому зараз надзвичайно важливо вдарити по них усім, що ми можемо дати українцям”, – сказала вона.

З такою позицією погодились діючі та колишні посадовці США з досвідом роботи в Україні та Європі.

Зокрема генерал-майор Майкл Репас, екскомандувач ССО США у Європі заявив, що якщо Путін зможе захопити схід та встановити сухопутний коридор до Криму – Москва отримає сильнішу позицію на перемовинах.

“Через місяць я очікую виснаження обох сторін без військового рішення/результату в будь-якому випадку. Це означатиме, що Путін перемагає, і якщо він дійсно “переможе”, нас чекають важкі часи”, – сказав Репас.

Щоб запобігти такому сценарію американські командири вважають, що ЗСУ повинні зірвати накопичення військ РФ біля Ізюма (Харківська область) та інших важливих районів з допомогою дальньої артилерії та збройних БПЛА.

За словами генерал-лейтенанта Фредеріка Ходжеса, ексголовнокомандувача армії США у Європі, російських армійців потрібно знешкодити поки вони у режимі відновлення та підготовки.

Попри те, що Росія координує свої сили на сході України, військові аналітики вважають, що військові РФ надто ослаблені.

До прикладу, військові найманці з далекого сходу РФ та окупованих Росією Абхазії і Південній Осетії не тренувались для ведення війни. Російські солдати, які відступили з півночі України, також повинні мати час для перегрупування. Деяких з них відправлять воювати за Донбас, проте більша частина виведених росіян зазнали таких пошкоджень, що їм доведеться об’єднуватись в інший блок.

“У них не так багато варіантів для створення нових сил, якщо нинішні підрозділи стикаються з надмірним виснаженням”, — сказав Роб Лі, російський військовий спеціаліст з Інституту зовнішньої політики у Філадельфії та колишній офіцер морської піхоти США.

Він додав, що як тільки РФ наважиться на новий наступ – вони знову зазнають серйозних втрат.

Окрім цього, поки російські війська просуваються на Донбас, вони розширять свої лінії постачання і можуть зіткнутися з тими ж логістичними проблемами, які були проблемними для них і раніше, кажуть чиновники.

Проте навіть якщо РФ вдасться захопити Донбас, просування в інші регіони України стане для Росії занадто проблемним, вважає Майкл Кофман, директор з досліджень Росії в CNA, дослідницькому інституті в Арлінгтоні.

Водночас у міноборони США нагадуються, що Путін завжди хотів захопити всю Україну, а не лише Донбас.