Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
“Я вирішив знову відвідати Запорізьку атомну електростанцію, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поспілкуватися з тими, хто працює на об’єкті в цих безпрецедентних і дуже складних обставинах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні”, — сказав Гроссі.
Зауважимо, що це другий раз, коли гендиректор МАГАТЕ відвідує ЗАЕС під час повномасштабної війни в України, а також перший відколи на станції встановили постійну присутність експертів агентства.
У своїй заяві Гроссі зауважив, що ситуація на об’єкті залишається нестабільною, попри присутність організації на ЗАЕС протягом 7 місяців.
“Загрози ядерній безпеці є надто очевидними, як і необхідність діяти негайно, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я та довкілля людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції”, — додав він.
Гроссі запевнив, що його поїздка в Україну спрямована на забезпечення регулярної ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС після обставин, з якими зіткнулися експерти під час попередньої ротації в лютому.
- Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що остання резервна лінія електропередач напругою 330 кіловольтів (кВ) на Запорізькій АЕС, пошкоджена 1 березня внаслідок атаки військ РФ, й досі залишається відключеною та знаходиться на ремонті.
- 28 лютого глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо Запорізької АЕС в Україні, посилаючись на затримки ротації персоналу.
- 2 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що організації вдалося здійснити ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.
- Ситуація з безпекою навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції загострилася. Зокрема, поблизу АЕС посилилися бойові дії, а на ній самій побільшало російських військових.