Про це йдеться у повідомленні Північноатлантичного альянсу.
Пресцентр Альянсу поширив повідомлення, згідно з яким генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також підтверджено участь Кулеби у переговорах Комісії Україна-НАТО за участю послів. Столтенберг очолюватиме це засідання.
Після засідання комісії очікується спільна пресконференція Столтенберга та Кулеби.
Сам міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив зустріч, про це він написав у Twitter. Також він наголосив, що це засідання є “частиною масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії”.
Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022
Нагадаємо, що 7 січня у режимі онлайн-конференції відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. На ній обговорюватиметься загроза російського вторгнення в Україну та безпека в Європі. Відомо, що багато експертів попередили про велику ймовірність нової ескалації воєнних дій на Донбасі.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.
- Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що Російська Федерація несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.