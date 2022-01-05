У понеділок, 10 січня, з ініціативи Північноатлантичного альянсу відбудеться засідання Комісії Україна – НАТО.Через два дні Альянс проведе переговори з російською стороною щодо України та безпеки у країнах Європи.

Про це йдеться у повідомленні Північноатлантичного альянсу.

Пресцентр Альянсу поширив повідомлення, згідно з яким генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також підтверджено участь Кулеби у переговорах Комісії Україна-НАТО за участю послів. Столтенберг очолюватиме це засідання.

Після засідання комісії очікується спільна пресконференція Столтенберга та Кулеби.

Сам міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив зустріч, про це він написав у Twitter. Також він наголосив, що це засідання є “частиною масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії”.

Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

Нагадаємо, що 7 січня у режимі онлайн-конференції відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. На ній обговорюватиметься загроза російського вторгнення в Україну та безпека в Європі. Відомо, що багато експертів попередили про велику ймовірність нової ескалації воєнних дій на Донбасі.