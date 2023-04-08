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НАТО проведе найбільші у своїй історії авіаційні навчання

Країни Північноатлантичного альянсу з 12 по 23 червня проведуть найбільші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023.

Субота, 8 квітня 2023, 10:21
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Про це йдеться на сайті Нацгвардії США.

Зазначається, що авіаційні навчання відбудуться, зокрема, на території країн, які мають кордон з Російською Федерацією. Метою Air Defender 2023 буде перевірка здатності швидко розгортати та використовувати авіацію країн НАТО.

Багатонаціональні навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на польових тренуваннях оперативного та тактичного рівня, вони проходитимуть переважно у Німеччині з передовими оперативними пунктами в Чехії, Естонії та Латвії 12-23 червня.

Загалом в навчаннях візьмуть участь 24 країни-союзниці. Планують задіяти близько 220 літаків 23 типів. Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.

“Стратегічна та тактична оперативна сумісність із нашими союзниками та партнерами є ключовими елементами надійного стримування, як і демонстрація боєздатних, напористих та ефективних військово-повітряних сил. Участь в Air Defender 23 є демонстрацією нашої постійної відданості колективній безпеці та відданості міцному миру й стабільності в регіоні”, – сказав генерал-лейтенант ВПС США Майкл Ентоні Ло.

Зазначимо, що 22 квітня в Європі планують провести багатонаціональні навчання Defender 23, в яких, як очікується, візьмуть участь майже 9000 американських військових.

“Навчання, які проводяться щороку, розраховані на майже два місяці. Вони будуть зосереджені на стратегічному розгортанні збройних сил США, використанні готових запасів армії та налагодженні зв’язків з європейськими союзниками”, — пояснила речниця Міноборони Сабріна Сінгх.

Відзначається, що Defender 23 проводяться під керівництвом армії США в Європі та Африці. Ціллю навчань є демонстрація здатності американських військових швидко розгортати надійні війська та обладнання, щоб продемонструвати союзникам гарантію стримування тих, хто може загрожувати миру в Європі.

Наголошено, що приблизно 9000 військовослужбовців США та близько 17000 військовослужбовців з 26 країн-союзників візьмуть участь у навчаннях.

Крім того, додається, що у навчаннях візьмуть участь війська з Албанії, Вірменії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Косово, Молдови, Чорногорії, Нідерландів, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції та Великобританії.

Теги: армія США, авіаційна коаліція, армія США, військові навчання, військово-повітряні навчання, ВПС США, міжнародні відносини, НАТО, Німеччина, Північноатлантичний альянс

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