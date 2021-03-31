Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовляється вживати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачають чутливість.

Про це повідомляється в його Instagram.

“Хто лежить в робі, лисий та в окулярах на ліжку з Біблією в руках? Той я. З Біблією, тому що це єдина книга, яку я зміг отримати за три тижні, а на ліжку (суперскандальне порушення правил) – тому що оголосив голодування”, – пише Навальний.

Своє рішення він пояснив тим, що в нього немає інших методів боротьби.

“Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря”, – написав Навальний.

Він пов’язав вимогу пустити лікаря з болем у спині і нозі і відсутністю медичної допомоги.

“Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ані того, ані іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує”, – зазначив Навальний.

Нагадаємо, у штабі російського опозиціонера Олексія Навального відмовилися виправляти карту, на якій незаконно окупований український Крим позначений як частина Росії.

Як відомо, сам Олексій Навальний неодноразово висловлював неоднозначну позицію щодо окупації українського Криму.

Зокрема, Навальний у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.