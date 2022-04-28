Перехоплену розмову опублікувала Служба безпеки України.
Командир полку воює під Ізюмом у Харківській області. Внаслідок інтенсивних бойових дій та величезних втрат серед особового складу його підлеглі дуже бояться наступати та всі втомилися.
“Всі без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І марно”, – жалівся окупант.
Також він незадоволений “новим поповненням”. У військових через війну – вже повна апатія, а з новоприбулих “половина боягузів, панікерів”. У ротах залишилося по 10-15 людей, а для доукомплектування прислали близько 60 молодих бійців. Окрім цього, він зазначив, що аналогічні настрої існують і серед офіцерів, які мріють повернутися додому.
“Додому: дітей, дружину обійняти. А потім – до бл*ді! Щоб багато-багато-багато, купа бл*дей була, і більше нічого не хочеться…” – резюмує командир російського полку.
- Нагадаємо, російський окупант хизувався батькові, що спільно з іншими краде власну військову техніку та зброю. Їх забирають як в убитих солдатів РФ, так і у поранених.
- Також російський військовий у телефонній розмові з другом зізнався про величезні втрати особового складу РФ на війні в Україні. Він наголосив, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлені командири.
- У перехопленій розмові російський окупант зізнається, що боїться наступати на Харківську область. Він сказав, що не хоче бути гарматним м’ясом.
- Раніше російські військові у телефонних розмовах обговорювали вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по школярах з портфелями – це вияв “мужності”.