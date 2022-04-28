Російські офіцери намагаються змусити воювати проти України деморалізованих солдатів. Один із військових зізнався, що "мотивує" особовий склад розстрілами серед своїх.

Перехоплену розмову опублікувала Служба безпеки України.

Командир полку воює під Ізюмом у Харківській області. Внаслідок інтенсивних бойових дій та величезних втрат серед особового складу його підлеглі дуже бояться наступати та всі втомилися.

“Всі без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І марно”, – жалівся окупант.

Також він незадоволений “новим поповненням”. У військових через війну – вже повна апатія, а з новоприбулих “половина боягузів, панікерів”. У ротах залишилося по 10-15 людей, а для доукомплектування прислали близько 60 молодих бійців. Окрім цього, він зазначив, що аналогічні настрої існують і серед офіцерів, які мріють повернутися додому.

“Додому: дітей, дружину обійняти. А потім – до бл*ді! Щоб багато-багато-багато, купа бл*дей була, і більше нічого не хочеться…” – резюмує командир російського полку.