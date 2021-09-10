Навколо Капітолія зводять паркан перед імовірним мітингом, який відбудеться 18 вересня. Планується акція на підтримку активістів, що штурмували Капітолій 6 січня.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Навколо Капітолія поліція планує встановити спеціальні металеві конструкції висотою до 2 метрів, аби забезпечити додатковий захист будівлі від можливих агресивних дій протестувальників. Також металеву огорожу можуть встановити навколо будівлі Верховного суду задля перекриття руху на ближніх вулицях.

18 вересня має відбутися мітинг під слоганом “Справедливість для 6 січня” (Justice for J6). Учасники збираються вимагати захисту для 570 американців, яких затримали після штурму Капітолія 6 січня. На думку ініціаторів мітингу, затриманих переслідують з політичних мотивів і не збираються судити справедливо.

У мітингу можуть взяти участь 300 – 500 осіб. Можливо, також будуть представники екстремістських груп.

“Ми уважно слідкуємо за подіями 18 вересня та проводимо відповідне планування… Після подій 6 січня ми внесли загальні зміни в методи збору та обміну розвідданими всередині та поза організаціями. Я впевнений, що робота, яку ми зараз виконуємо, дозволить впевнитися в тому, зо наші офіцери мають все необхідне для забезпечення безпеки усіх”, – пояснив начальник поліції Капітолія Том Менджер.

До можливих протестів 18 вересня готові всі працівники поліції Вашингтона та поліції Капітолія.