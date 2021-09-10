Про це повідомляє американське видання ABC News.
Навколо Капітолія поліція планує встановити спеціальні металеві конструкції висотою до 2 метрів, аби забезпечити додатковий захист будівлі від можливих агресивних дій протестувальників. Також металеву огорожу можуть встановити навколо будівлі Верховного суду задля перекриття руху на ближніх вулицях.
18 вересня має відбутися мітинг під слоганом “Справедливість для 6 січня” (Justice for J6). Учасники збираються вимагати захисту для 570 американців, яких затримали після штурму Капітолія 6 січня. На думку ініціаторів мітингу, затриманих переслідують з політичних мотивів і не збираються судити справедливо.
У мітингу можуть взяти участь 300 – 500 осіб. Можливо, також будуть представники екстремістських груп.
“Ми уважно слідкуємо за подіями 18 вересня та проводимо відповідне планування… Після подій 6 січня ми внесли загальні зміни в методи збору та обміну розвідданими всередині та поза організаціями. Я впевнений, що робота, яку ми зараз виконуємо, дозволить впевнитися в тому, зо наші офіцери мають все необхідне для забезпечення безпеки усіх”, – пояснив начальник поліції Капітолія Том Менджер.
До можливих протестів 18 вересня готові всі працівники поліції Вашингтона та поліції Капітолія.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.