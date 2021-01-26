Національний банк України попередив українські банки про ризики, пов’язані із здійсненням фінансових операцій з народним депутатом Олександром Дубінським та іншими особами, яких уряд США вніс до санкційного списку.

Про це йдеться у листі НБУ, який є у розпорядженні #Букв.

Так, Сполучені Штати Америки 11 січня 2021 року включили сімох громадян України та чотири зареєстровані в Україні медійні організації до санкційного списку Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (OFAC SDN List).

До санкційного списку потрапили експрокурор Костянтин Кулик, колишній депутат-утікач Олександр Онищенко, а також бізнесмени Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель, компанії – ТОВ “Ера Медіа”, ІА “Онлі Ньюз”, ТОВ “Скептик” і сайт NABULeaks, пов’язані з депутатом Андрієм Деркачем.

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У Національному банку зазначили наступне: “У зв’язку з цим звертаємо увагу на ризики, пов’язані із здійсненням фінансових операцій з особами, уключених до OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам ужити належних заходів обачливості з метою управління такими ризиками”.

Дубінській та американські санкції

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.