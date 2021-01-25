Після скандалу довкола санкцій, запроваджених США проти нардепа Олександра Дубінського, президент Володимир Зеленський запропонував йому вийти з фракції "Слуги народу". Депутат відмовився, тепер його долю вирішать колеги шляхом опитування.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 25 січня, фракція “Слуги народу” зібралася для обговорення ключових законопроєктів, а також призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем’єра — міністра енергетики і ситуації щодо Олександра Дубінського. На засіданні був присутній президент Володимир Зеленський.

Як пройшло засідання?

За підсумками тригодинного засідання заступник голови фракції Олександр Корнієнко проінформував, що фактично часу на законопроєкти не вистачило.

Джерела #Букв у фракції розповідають, що розпочалося засідання з привітання Зеленського з Днем народження, на цьому “позитив скінчився”. Глава держави розкритикував депутатів через їхнє небажання підтримувати певні законопроєкти.

“Після цього президент звернувся до депутатів з зауваженням, чому їх повинні вмовляти підтримувати те, що внесено в програму партії, зокрема і скорочення числа депутатів”, — каже джерело.

Далі обговорювали долю Дубінського, щодо якого напередодні запровадило санкції Державне казначейство США через сприяння діяльності нардепа Андрія Деркача щодо втручання у вибори президента.

Що чекає на Дубінського?

Напередодні засідання з’являлася інформація про те, що фракція може проголосувати за виключення Дубінського з фракції через останні події, але сам нардеп це спростовував.

Такого голосування дійсно не відбулося, однак Зеленський запропонував нардепу вийти з фракції, сказавши, що вважає це найкращим розв’язанням ситуації.

“[Зеленський] не просив його, але кілька разів озвучив, що цей варіант буде найкращим. Сам же Дубінський під кінець вже оговтався і став активно захищатися. Заявляв, що у всьому винна нардеп Радіна (голова комітету з питань антикорупційної політики — ред.), яка здала його американцям”, — додає джерело.

Після засідання поповзли чутки про те, що між Дубінським та Зеленським відбулася тривала розмова на підвищених тонах. Корнієнко на брифінгу також підтвердив, що така розмова була, утім переконував, що вона не була такою вже емоційною.

“Я б не назвав це підвищеними тонами. Це була нормальна розмова. Десь були аргументи більш емоційні з боку і пана Дубінського, і Володимира Олександровича, десь були більш раціональні аргументи. У них була дискусія, і ми були її свідками”, — сказав він.

Корнієнко повідомив, що фракція має три варіанти дій щодо ситуації з Дубінським. Яким шляхом рухатися хочуть визначитися шляхом опитування.

“В результаті ми виходимо на таку пропозицію, яка далі буде обговорюватися з депутатами… Це опитування, скажімо так, для прийняття рішення щодо можливих варіантів дій фракції. Перший варіант — підтримувати пана Дубінського, і спрямовувати листи підтримки в його адресу до відповідних організацій закордонних. Другий — це виключення з фракції пана Дубінського, третій варіант — внесення подання про звільнення його з посади заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики”, — сказав заступник голови фракції.

За словами Корнієнка, для проведення опитування може знадобитися один-два дні. За його підсумками можуть зібрати ще одне засідання фракції.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Він, як зазначається у заявах мінфіну США та держсекретаря Майка Помпео, сприяв діяльності іншого нардепа, Андрія Деркача. Проти останнього санкції запровадили ще у вересні — через допомогу Росії у втручанні в вибори президента США 2020 року.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.