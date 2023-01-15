Відео на пісню колумбійської виконавиці Шакіри "Out of Your League" переглянули понад 63 мільйони разів за 24 години, що зробило його найпопулярнішою латиноамериканською піснею на платформі.

Про це повідомляє BBC.

У 2022 році 45-річна Шакіра розійшлася з 35-річним Жераром Піке — колишнім футболістом “Барселони”. Разом пара була понад 10 років, за цей час у них з’явилось двоє дітей.

Іспаномовна пісня — перша спільна робота музикантки та аргентинського продюсера й діджея Гонсало Хуліана Конде, відомого як Bizarrap.

Шакіра співає про нову, молоду партнерку Піке, зазначаючи, що “варта двох 22-річних”. Піке ніби обміняв “Ferrari на [Renault] Twingo” або годинник “Rolex на Casio”, робить порівняння музикантка.

Співачка також порадила “прокачати не тільки тіло, а й мозок”, та пригадала, як залишилась сама розв’язувати проблеми з податковою службою Іспанії.

Тепер відома авторка пісень приєдналася до списку латиноамериканських виконавців, які побили рекорди YouTube, зокрема й J Balvin, Луїса Фонсі та Дедді Янкі.

На момент написання статті, відео вже набрало 114 млн за три дні.

Це не перша пісня Шакіри про розставання. Три місяці тому вийшов трек Monotonia, але пісня була радше про розбите серце, аніж про помсту. Співачка дізналась про стосунки Піке із Кларою Чіа Марті. Після розлучення виконавиця отримала повну опіку над дітьми та зараз має намір переїхати в США.

Довідка. Шакіра — колумбійська співачка, музикантка, авторка пісень і танцюристка з ліванським корінням. Широко відома як найбільш успішна латиноамериканська артистка, що досягла успіху вже на початку 2000-х як на іспанськомовному, так і на англійськомовному музичних ринках.