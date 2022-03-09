Про це він сповістив у своєму зверненні, передає пресслужба ОП.

Український лідер зазначив, що без закритого неба російські окупанти продовжать руйнацію міст, що в результаті призведе до масштабної гуманітарної катастрофи.

“Росія використовує ракети, авіацію і гвинтокрили проти цивільних. Проти міст. Проти нашої інфраструктури. Це гуманітарний обовʼязок світу – реагувати. Але… Рішення немає”, – заявив Зеленський.

Зеленський також висловив вдячність Польщі за пропозицію передати США свої літаки на “переобладнання” та обмін, щоб потім віддати їх Україні. Єдине питання, як зауважив президент, у логістиці, та попри це у Вашингтоні позицію польського уряду нібито вважають необґрунтованою.