Про це він сповістив у своєму зверненні, передає пресслужба ОП.
Український лідер зазначив, що без закритого неба російські окупанти продовжать руйнацію міст, що в результаті призведе до масштабної гуманітарної катастрофи.
“Росія використовує ракети, авіацію і гвинтокрили проти цивільних. Проти міст. Проти нашої інфраструктури. Це гуманітарний обовʼязок світу – реагувати. Але… Рішення немає”, – заявив Зеленський.
Зеленський також висловив вдячність Польщі за пропозицію передати США свої літаки на “переобладнання” та обмін, щоб потім віддати їх Україні. Єдине питання, як зауважив президент, у логістиці, та попри це у Вашингтоні позицію польського уряду нібито вважають необґрунтованою.
“Тож коли буде рішення? Послухайте: у нас війна! Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, а відправте нам літаки”, – наголосив Володимир Зеленський.
- Нагадємо, що у понеділок американські законодавці підштовхнули адміністрацію президента США Джо Байдена сприяти передачі винищувачів Україні з країн НАТО та Східної Європи після прохання Президента України Володимира Зеленського.
- Раніше 6 березня депутат від Техасу Майкл Маккол, республіканець і високопоставлений член комітету Палати представників із закордонних справ, закликав передати винищувачі Польщі після прохання Президента України Володимира Зеленського до західних країн спорядити літаки.
- Також Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі польських винищувачів МіГ-29 ЗСУ.
- США відхилили пропозицію Польщі щодо передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 через американську базу у Німеччині.