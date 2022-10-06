Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста наголосив на важливості використання правильних термінів щодо широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це омбудсмен розповів у Telegram.

Дмитро Лубінець в Женеві зустрівся з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та розповів їм про українських військовополонених. Зокрема, омбудсмен наголосив на важливості використання правильного словника щодо збройної агресії Росії проти України, який показує дійсність.

“Не “українська криза”, а російсько-українська війна. Не “обидві сторони конфлікту”, а Україна та держава-агресор РФ. Це вкрай важливо для того, щоб у світі розуміли потребу в допомозі, найперше – для жертв порушень прав людини, і докладали зусилля для того, щоб зупинити агресію. А вже потім – думали про те, як не образити Путіна. Про це поговоримо під час трибуналу”, – наголосив уповноважений ВРУ з прав людини.

Крім того, він розповів, що Росія навмисно не допускає представників МКЧХ до усіх місць перебування військовополонених або показує лише те, що вважає за потрібне. Таке ж може бути й в разі роботи МКЧХ на ТОТ АР Крим.

“Я особисто бачив, якими повернулися в Україну військовополонені, і знаю, що російською стороною нехтуються всі права, а застосування тортур є “візитівкою” Росії стосовно наших громадян”, – зауважив Дмитро Лубінець.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жоден зі звільнених українських військовополонених не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

“Жоден із військовополонених, яких ми звільнили, не бачив представника Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити”, – зазначив Дмитро Лубінець.