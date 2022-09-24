Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жоден зі звільнених українських військовополонених не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Відповідний допис він опублікував у Telegram.

“Жоден із військовополонених, яких ми звільнили, не бачив представника Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити”, – зазначив Дмитро Лубінець.

А також додав, що планує на початку жовтня зустрітися з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві саме щодо цієї ситуації. Крім того, Дмитро Любінець зауважив, що мандат представників МКЧХ має змушувати Росію виконувати Женевські конвенції.

“Вони були присутні під час виходу з “Азовсталі” наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов’язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося”, – наголосив уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Варто зазначити, що раніше у Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) пояснили, чому не можуть гарантувати безпеку українських військовополонених, зокрема захисників “Азовсталі” в Оленівці. Головна причина — “Червоний Хрест” не має армії та зброї.

За словами генерального директора МКЧХ Роберта Мардіні, безпека військовополонених – це відповідальність та підзвітність тих, хто їх утримує: “Звичайно, ми спустошені, коли знаємо, що військовополонені гинуть у слідчому ізоляторі, чи то через відсутність медичної допомоги, чи то через обстріл, чи атаку. Це неприйнятно. Але ми не можемо гарантувати безпеку, бо нас там немає. Це відповідальність сторін відповідно до конвенцій, які вони ухвалили, підписали та ратифікували”.

Нагадаємо, що 21 вересня відбувся масштабний обмін військовополонених між Україною та Росією. 215 українських героїв, оборонців Маріуполя повернулись додому.

22 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українських військовополонених обміняли на народного депутата України, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Президент України заявив про повернення додому 215 українських захисників.

“Це свято для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці”, – констатував Зеленський.

Серед звільнених – 108 бійців полку “Азов”, 188 героїв “Азовсталі” та Маріуполя, 8 поранених під час російського теракту в Оленівці.

“Ми пам’ятаємо про усіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність. Ми відрізняємося від ворога, ми цінуємо кожне життя і обов’язково зробимо усе, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні”, – наголосив президент.

Він констатував, що ця операція готувалася доволі довго. Зеленський розповів, що вони обміняли “одного фаната Росії” – Віктора Медведчука – на 200 воїнів. Спершу росіяни хотіли 50 військових в обмін на політика, однак українська сторона добилася збільшення цієї цифри до 200.

“Віддати Медведчука в обмін на наших воїнів – не шкода. Він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього усе, що необхідне в рамках кримінальних проваджень”, – повідомив президент.

Також Зеленський заявив, що в Україну повернулися вагітні захисниці. Найскладнішим було повернути п’ятьох бойових командирів – Сергія Волинського, Святослава Паламаря, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка та Дениса Шлега.