Понад 2 000 українців досі перебувають у російському полоні – Верещук

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю BBC.
Вона нагадала, що у день оголошення мобілізації в РФ, країні-агресорці передали Віктора Медведчука і понад 50 російських військових.
Водночас на сьогодні йдеться про 2,5 тисячі полонених, котрі досі перебувають у російських застінках, зокрема там залишаються цивільні.
“Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок”, – наголосила Верещук.
За її словами, жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з заводу “Азовсталь” вийшла 131 жінка, то можна уявити, скільки жінок у неволі, повернули лише декілька.
Міністерка зауважила, що жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Росіяни знущаються, б’ють та тортурують наших жінок.
“Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі”, – зазначила вона.
- Звільнені з полону українські захисники перебувають у тяжкому стані, адже майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жоден зі звільнених українських військовополонених не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
- Служба безпеки України опублікувала відео обміну українських військовополонених, який відбувся 21 вересня.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. За його словами, такий обмін – це крок до завершення повномасштабної війни.