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Понад 2 000 українців досі перебувають у російському полоні – Верещук

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула 215 осіб, серед них — командири та бійці полку "Азов". Проте досі у російському полоні перебуває 2500 українців.

Неділя, 25 вересня 2022, 16:59
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Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю BBC.

Вона нагадала, що у день оголошення мобілізації в РФ, країні-агресорці передали Віктора Медведчука і понад 50 російських військових.

Водночас на сьогодні йдеться про 2,5 тисячі полонених, котрі досі перебувають у російських застінках, зокрема там залишаються цивільні.

“Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок”, – наголосила Верещук.

За її словами, жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з заводу “Азовсталь” вийшла 131 жінка, то можна уявити, скільки жінок у неволі, повернули лише декілька.

Міністерка зауважила, що жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Росіяни знущаються, б’ють та тортурують наших жінок.

“Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі”, – зазначила вона.

Теги: Верещук, обмін, полонені, російський полон, російсько-українська війна

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