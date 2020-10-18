Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський обізвав журналіста проєкту "Бігус" за те, що він сфотографував припаркований із порушенням автомобіль нардепа.

Про це розповідають #Букви.

Так, журналіст Максим Опанасенко сфотографував автомобіль BMW, який було припарковано в недозволеному місці і який потім евакуювали.

Світлини журналіст підписав: “Хтось запаркувався як рОгуль. Хто б це міг бути… Ммм… Александр Дубінський, не знаєте чиє?”

Під публікацією народний депутат підтвердив, що дане авто його, але при цьому вирішив обізвати журналіста: “Машина моя. Штраф сплачено. Не заздри, лох”.

Варто зазначити, що приблизно половиною всіх активів Дубінського володіє мама нардепа Алла Березовська. Зокрема, з 17 автомобілів родини 7, включно з Maserati, належать матері нардепа.

Дубінський прокоментував цей так: “Мама любить швидкість”.

Нагадаємо, що це не вперше, коли Дубінський дозволяє собі обзивати журналістів.

У березні кореспондент Крістофер Міллер зафіксував зустріч прем’єр-міністра Олексія Гончарука з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком в ресторані в Києві. Дубінський, коментуючи це, назвав журналіста “бродячою твариною”. Своєю чергою Міллер розповів про цей інцидент в соцмережах. Дубінський відреагував на це їдким постом, в якому пожартував над невдоволенням Міллера і назвав його журналістом “помийного” видання.

У вересні 2019 п’ятий президент України святкував 54-й день народження. Дубінський вирішив привітати його, продемонструвавши своєрідне почуття гумору: “З днем народження, п*дор”