Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, якщо вірити окупаційній “владі”, то росіяни підключили до водопостачання 502 будинки, включивши приватні. Втім, він порекомендував не сподіватися на обіцянки.
Усього в Маріуполі обліковується 2 280 багатоквартирних будинка та 48 000 тисяч приватних, 50 280 — загалом. Мають пошкодження понад 40 відсотків 1 368 багатоповерхтвок та 12 тис. приватних домівок. Отже, вціліло приблизно 36 912 будинків.
У підсумку – доступ до водопостачання мають лише 1,35 відсотків будинків і відповідно до 5 відсотків населення, що мешкає в місті наразі.
Радник мера додав, що це лише “сухі цифри”, які ще раз доводять, що питання будь-якої води місті залишається “проблемою номер один” для маріупольців.
- Попри всі незгоди, у тимчасово окупованому Маріуполі люди все частіше чинять спротив проти російських загарбників.
- Також у Маріуполі продовжують знаходити тіла вбитих мирних мешканців. Ще понад сотню тіл знайдено під завалами однієї з будівель у місті.
- У Маріуполі в порту триває запуск портових кранів для того, аби вже у перші дні липня приймати та відправляти награбовані зерно та металопрокат.
- Окупаційні війська РФ знищили колекцію книг бібліотеки храму ПЦУ Петра Могили в Маріуполі. Серед них були унікальні примірники україномовних видань.