У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі головною проблемою залишається питна вода. Річ у тім, що вона недоступна, навіть низької якості.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, якщо вірити окупаційній “владі”, то росіяни підключили до водопостачання 502 будинки, включивши приватні. Втім, він порекомендував не сподіватися на обіцянки.

Усього в Маріуполі обліковується 2 280 багатоквартирних будинка та 48 000 тисяч приватних, 50 280 — загалом. Мають пошкодження понад 40 відсотків 1 368 багатоповерхтвок та 12 тис. приватних домівок. Отже, вціліло приблизно 36 912 будинків.

У підсумку – доступ до водопостачання мають лише 1,35 відсотків будинків і відповідно до 5 відсотків населення, що мешкає в місті наразі.

Радник мера додав, що це лише “сухі цифри”, які ще раз доводять, що питання будь-якої води місті залишається “проблемою номер один” для маріупольців.