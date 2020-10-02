Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вважає, що кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден не повинен брати участь в майбутніх дебатах, щоб не "легітимізувати хаос".

Про це повідомляє The Hill.

Пелосі також вважає, що перший раунд дебатів між кандидатами на пост президента США не був успішним, оскільки вони порушували встановлені правила і не апелювали фактами.

“Особисто я не думаю, що Джо Байден повинен вшановувати честю дебатувати з президентом, який не має зобов’язань щодо апелвання фактами, доказами, даними і принижує займану посаду”, – сказала Пелосі.

За її словами, вона й раніше говорила, що Байдену не варто йти на дебати, бо там “може статися щось подібне”.

“Одного разу вистачило”, – сказала спікер.

Але в штабі Байдена не згодні з її позицією. Там повідомили, що екс-віце-президент планує брати участь в двох наступних запланованих раундах дискусії з нинішнім господарем Білого дому.

Як відомо, другі дебати відбудуться 15 жовтня в Майамі, а треті – в Нешвіллі 22 жовтня.