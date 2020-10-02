Про це повідомляє The Hill.
Пелосі також вважає, що перший раунд дебатів між кандидатами на пост президента США не був успішним, оскільки вони порушували встановлені правила і не апелювали фактами.
“Особисто я не думаю, що Джо Байден повинен вшановувати честю дебатувати з президентом, який не має зобов’язань щодо апелвання фактами, доказами, даними і принижує займану посаду”, – сказала Пелосі.
За її словами, вона й раніше говорила, що Байдену не варто йти на дебати, бо там “може статися щось подібне”.
“Одного разу вистачило”, – сказала спікер.
Але в штабі Байдена не згодні з її позицією. Там повідомили, що екс-віце-президент планує брати участь в двох наступних запланованих раундах дискусії з нинішнім господарем Білого дому.
Як відомо, другі дебати відбудуться 15 жовтня в Майамі, а треті – в Нешвіллі 22 жовтня.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
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- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.