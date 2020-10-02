Про це повідомляє The Hill.

Пелосі також вважає, що перший раунд дебатів між кандидатами на пост президента США не був успішним, оскільки вони порушували встановлені правила і не апелювали фактами.

“Особисто я не думаю, що Джо Байден повинен вшановувати честю дебатувати з президентом, який не має зобов’язань щодо апелвання фактами, доказами, даними і принижує займану посаду”, – сказала Пелосі.

За її словами, вона й раніше говорила, що Байдену не варто йти на дебати, бо там “може статися щось подібне”.

“Одного разу вистачило”, – сказала спікер.

Але в штабі Байдена не згодні з її позицією. Там повідомили, що екс-віце-президент планує брати участь в двох наступних запланованих раундах дискусії з нинішнім господарем Білого дому.

Як відомо, другі дебати відбудуться 15 жовтня в Майамі, а треті – в Нешвіллі 22 жовтня.