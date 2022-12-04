Про це інформує Bloomberg.
За два дні до Дня подяки експрезидент США Дональд Трамп у своїй резиденції Мар-а-Лаго провів вечерю з прихильником “переваги білої раси” Ніком Фуентесом та американським репером Каньє Вестом (Ye), якого раніше звинуватили в расистських та антисемітських заявах. Через це Трампа засудили демократи, єврейські лідери та деякі республіканці.
Відреагував на це також ізраїльський політик:
“Я вважаю, що це не просто неприйнятно, я вважаю, що це просто неправильно, і я сподіваюся, що він [Трамп] бачить спосіб не втягуватися в це та осудить”, — сказав Нетаньяху.
Він наголосив, що Дональд Трамп, “імовірно, розуміє, що це переходить межу”.
Трамп своєю чергою наголошує, що Каньє Вест, “не висловлював антисемітизму” під час обіду, а також – що він на тож момент не знав хто такий Фуентес, оскільки Вест сам вирішив привести цю людину.
Минулого тижня недовготривале відновлення Ye в Twitter завершилося баном після публікації репером свастики всередині зірки Давида. Перед тим Каньє Вест під час інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом заперечував Голокост, зізнався у симпатіях до австрійського лідера нацистів Адольфа Гітлера та президента РФ Володимира Путіна.
- Банківський холдинг JPMorgan Chase офіційно припинив свої банківські відносини з брендом одягу та взуття YEEZY, створеним Каньє Вестом.
- Бренд одягу й взуття Balenciaga розірвав співпрацю з Ye. Раніше артист підтримував тісні робочі стосунки з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією, заручившись його допомогою в розробці продуктів для свого партнерства Yeezy Gap і навіть відкривши останній показ Balenciaga.
- Продюсерська агенція CAA припинила співпрацю з Каньє Вестом після антисемітських коментарів. Компанія, заснована Леброном Джеймсом, оголосила на початку цього місяця, що не буде транслювати епізоди свого шоу “The Shop” за участю Каньє Веста.
- Голова агенції UTA, котра представляє таких музичних клієнтів, як Bad Bunny, Jonas Brothers і Kid Laroi, Джеремі Ціммер попросив: “Будь ласка, підтримайте бойкот Каньє Веста”.
- На останок, MRC Entertainment вирішив відкласти нещодавно завершений документальний фільм про артиста “Donda”.