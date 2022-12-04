Політик Беньямін Нетаньяху, який після перемоги у виборах знову збирається повернутися на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю, сказав, що Дональд Трамп повинен засудити репера, продюсера і дизайнера Каньє Веста (Ye).

Про це інформує Bloomberg.

За два дні до Дня подяки експрезидент США Дональд Трамп у своїй резиденції Мар-а-Лаго провів вечерю з прихильником “переваги білої раси” Ніком Фуентесом та американським репером Каньє Вестом (Ye), якого раніше звинуватили в расистських та антисемітських заявах. Через це Трампа засудили демократи, єврейські лідери та деякі республіканці.

Відреагував на це також ізраїльський політик:

“Я вважаю, що це не просто неприйнятно, я вважаю, що це просто неправильно, і я сподіваюся, що він [Трамп] бачить спосіб не втягуватися в це та осудить”, — сказав Нетаньяху.

Він наголосив, що Дональд Трамп, “імовірно, розуміє, що це переходить межу”.

Трамп своєю чергою наголошує, що Каньє Вест, “не висловлював антисемітизму” під час обіду, а також – що він на тож момент не знав хто такий Фуентес, оскільки Вест сам вирішив привести цю людину.

Минулого тижня недовготривале відновлення Ye в Twitter завершилося баном після публікації репером свастики всередині зірки Давида. Перед тим Каньє Вест під час інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом заперечував Голокост, зізнався у симпатіях до австрійського лідера нацистів Адольфа Гітлера та президента РФ Володимира Путіна.