Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтак для будівництва веж мобільні оператори отримали 120 земельних ділянок без зайвої бюрократії — на пів року швидше, ніж було раніше. Адже минулого року завдяки закону №2078-IX вдалося пришвидшили процедуру виділення землі для будівництва мобільних базових станцій.

У відомстві зазначили, що попри повномасштабну війну, зв’язок не тільки відновлюється на звільнених територіях, а й вперше з’являється і покращується в селах.

“Оператори вже розгортають 4G зв’язок для 350 сіл, щоб тисячі українців мали якісний мобільний інтернет. Продовжуємо створювати кращі умови для роботи телеком-компаній, щоб українці завжди були на зв‘язку”, – розповіли у Мінцифрі.

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року, під час зустрічі уряду України з єврокомісарами вдалося домовитися про продовження дії доступних тарифів на роумінг в ЄС ще на пів року.

Відтак, українці зможуть й надалі спілкуватися з близькими у ЄС за доступними тарифами європейської зони вільного роумінгу. У Мінцифрі зазначили, що спільну заяву мобільних операторів України та ЄС продовжено ще на 6 місяців з можливістю подальшої пролонгації.

Крім того, європейська сторона підтвердила готовність схвалити оновлений “Додаток 17-3”. Це ще один крок до вільного роумінгу з ЄС Roam like at home на постійній основі. На період воєнного часу Україну звільнили від внесків за участь у програмах ЄС.