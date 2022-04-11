Голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич заявив, що авіакатастрофа літака експрезидента Польщі Леха Качинського сталася через пряме втручання РФ.

Про це пише польське видання Spidersweb.pl.

Катастрофа 10 квітня 2010 року в аеропорту під Смоленськом стала наслідком “акту незаконного втручання”, а точніше застосування росіянами термобаричної зброї.

Підкомісія з повторної експертизи авіакатастрофи під Смоленськом у понеділок представила звіт про катастрофу президентського Ту-154М під Смоленськом. Комісія діє з 2016 року.

Антоній Мацеревич наголосив, що слідчі встановили точне місце та час вибуху.

“Головним та беззастережним доказом російського втручання став вибух у лівому крилі”, – зауважив він.

Окрім цього, понад 20 свідків зазначили, що чули вибухи. На конференції також було представлено запис з кабіни, на якому можна почути вибух безпосередньо перед знищенням крила літака

Також наявність тротилу, гексогену, нітрогліцерину на 89 із 238 досліджених зразків підтвердили у Великій Британії.

Виявлено надмірну кількість алюмінію відносно кремнію, що підтверджує термобаричний вибух оксиду етилену при наявності алюмінію. Залишки цих матеріалів також знайшли на фрагментах тіл.

Натомість РФ завжди перешкоджала розслідуванню, ускладнювала доступ до фрагментів літака та технічної документації. Ба більше, Польща досі не отримала оригінал запису реєстраторів польоту, частини деталей літака і документи з військового аеродрому “Смоленськ-Північний”.

Довідка. Авіакатастрофа літака Ту-154 президента Польщі Леха Качинського сталась під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. На борту літака перебували 96 осіб.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію була покладена на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, попри несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи була названа недостатньо кваліфікована підготовка борта та екіпажу.

Відповідно до технічного ж звіту розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер було знищено в повітрі в результаті як мінімум двох вибухів.