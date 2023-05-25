Джерело: голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк
За його словами, ворожий БПЛА було збито о 4:18 над Дністровським районом області.
Унаслідок падіння уламків “Шахед-136” виникла пожежа у гаражі, руйнувань зазнали три житлових будинки.
Окрім цього, уламки пошкодили дві лінії електропередач, внаслідок чого без електропостачання залишились 140 споживачів у Дністровському районі
“На щастя, інформація про постраждалих не надходила”, – резюмував очільник Буковини.
Додамо, що цієї ночі російські окупаційні війська випустили по Україні 36 безпілотників. Всі вони були збиті силами ППО у південній, центральній та західній частинах України.
- Цієї ночі, 25 травня, під час атаки безпілотників, чотири ворожі БПЛА було збито над Миколаївською та Одеською областями.
- Вночі 25 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.
- 25 травня, під час нічної атаки БПЛА на Україну, 10 безпілотників окупанти запустили на Львівську область.