Вночі, під час запуску росіянами безпілотників по Україні, один з БПЛА було збито у Чернівецькій області. Уламки збитого "Шахеда" завдали значних руйнувань.

Джерело: голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк

За його словами, ворожий БПЛА було збито о 4:18 над Дністровським районом області.

Унаслідок падіння уламків “Шахед-136” виникла пожежа у гаражі, руйнувань зазнали три житлових будинки.

Окрім цього, уламки пошкодили дві лінії електропередач, внаслідок чого без електропостачання залишились 140 споживачів у Дністровському районі

“На щастя, інформація про постраждалих не надходила”, – резюмував очільник Буковини.

Додамо, що цієї ночі російські окупаційні війська випустили по Україні 36 безпілотників. Всі вони були збиті силами ППО у південній, центральній та західній частинах України.