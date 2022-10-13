Міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер заявила, що Нідерланди виділять 70 мільйонів євро для забезпечення опалення в Україні.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

“З наближенням зими проблеми для українців лише посилюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Я вже повідомила Світовому банку, що я надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально для цієї зими”, – заявила Ліше Шрайнемахер.

Met de winter in aantocht worden de problemen voor de Oekraïners alleen maar groter. Huizen, waterleidingen & verwarmingen moeten dringend worden gerepareerd. Bij de Wereldbank aangekondigd dat ik namens NL alvast € 70 miljoen ter beschikking stel, speciaal voor deze winter. pic.twitter.com/zyML0MQJBW — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) October 12, 2022

Варто зазначити, що Україні планують надати 55 мільйонів доларів для підготовки до зимового періоду. Кошти мають намір виділити Сполучені Штати у межах Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За словами голови USAID Саманти Павер, допомогу спрямують на тлі війни, яку спровокувала Росія. Виділені кошти допоможуть забезпечити ремонтом і технічним обслуговуванням труби. Також буде можливо закупити інше обладнання, яке необхідно для опалення домівок, лікарень, шкіл і підприємств по всій Україні.

Агентство США з міжнародного розвитку профінансує надання генераторів електроенергії та альтернативних джерел палива. Їх спрямують до лікарень, центрів для внутрішньо переміщених осіб та притулків для соціально незахищених громадян.