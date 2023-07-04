Джерело: Уряд Нідерландів.
Новий пакет допомоги від Нідерландів передбачає, серед іншого, 93 мільйони євро гуманітарної допомоги із зарезервованих урядом 2,5 мільярда євро на підтримку України у 2023 році та 25 млн євро з бюджету Співробітництва у сфері зовнішньої торгівлі та розвитку.
83 млн євро Нідерланди скерують на відбудову та систему охорони здоров’я України. З них 58 млн євро скерують на ремонт інфраструктури та будинків. Решту 25 млн євро було виділено на медичне обладнання та підтримку мобільних клінік.
Крім того, Нідерланди виділять 10 млн євро на екстрену допомогу для ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Ще 875 тисяч євро підуть на підтримку українських правозахисників.
Зокрема, уряд Нідерландів виділяє 25 млн євро на фінансування грантів, щоб підприємства та громадські організації сприяли відновленню України, передусім у сферах сільського господарства, водопостачання й охорони здоров’я. Відтак, вже з вересня цього року, компанії та громадські організації можуть у партнерстві з місцевими організаціями подавати проєктні пропозиції до Нідерландського агентства підприємств.
Додаткову фінансову підтримку також нададуть одній з українських компаній для відкриття заводу з виробництва будівельних матеріалів на заході України.
“Крім того, уряд вивчає можливість страхування ризиків для компаній, які експортують в Україну або інвестують в неї, через механізм гарантій або страхування”, – зазначили в уряді Нідерландів.
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