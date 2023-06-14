Нідерланди розпочнуть тренування українських пілотів на F-16 «найближчими місяцями»

Джерело: Кайса Оллонґрен/Twitter
Міністерка зазначила, що повідомила Палаті представників про нову підтримку України.
Ми розпочнемо навчання F-16 протягом кількох місяців”, – мовиться у дописі глави відомства.
Окрім цього, Нідерланди зміцнюватимуть українську протиповітряну оборону.
Zojuist heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe steun aan Oekraïne. We gaan binnen enkele maanden starten met de F-16 training en werken met partners aan een F-16 trainingscentrum. Ook blijven we de Oekraïense luchtverdediging versterken. https://t.co/KLtulnFnkm
— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) June 14, 2023
Своєю чергою, у пресслужбі Міноборони мовилося, що Нідерланди та кілька європейських країн працюють над тим, щоб якомога швидше почати навчання українських пілотів на F-16. Зокрема у країні Східної Європи створюється навчальний центр.
Міністерство оборони працює над планом підготовки F-16 до України. Разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому напрямку. Усі учасники зараз працюють над змістом навчальних курсів, консультуючись, зокрема, з Бельгією, Люксембургом та Великою Британією.
Нідерланди та Данія очолюють авіаційну коаліцію з тренувань пілотів ЗСУ на винищувачах F-16.
Данія має намір розпочати навчання українських пілотів на F-16 із серпня.
Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що королівство розпочне навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 “так скоро, як тільки можливо”.
За даними ЗМІ, Нідерланди, імовірно, передадуть Україні американські винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними.
Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.
В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.
Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.
Крім того, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть ”змінити правила гри на полі бою”.
Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив кількість радянських винищувачів МіГ-29, які Україна отримала від Варшави.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на артилерійські боєприпаси 155 мм калібру для України. Йдеться про спільну закупівлю снарядів країнами ЄС, про яку європейці домовилися в березні цього року.
- За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.