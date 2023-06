Нідерланди розпочнуть тренування українських пілотів на F-16 «найближчими місяцями»

Джерело: Кайса Оллонґрен/Twitter

Міністерка зазначила, що повідомила Палаті представників про нову підтримку України.

Окрім цього, Нідерланди зміцнюватимуть українську протиповітряну оборону.

Zojuist heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe steun aan Oekraïne. We gaan binnen enkele maanden starten met de F-16 training en werken met partners aan een F-16 trainingscentrum. Ook blijven we de Oekraïense luchtverdediging versterken. https://t.co/KLtulnFnkm

— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) June 14, 2023