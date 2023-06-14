Нідерланди розпочнуть тренування українських пілотів на F-16 «найближчими місяцями»

14 червня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що країна планує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у найближчі місяці.

Джерело: Кайса Оллонґрен/Twitter

Міністерка зазначила, що повідомила Палаті представників про нову підтримку України.

Ми розпочнемо навчання F-16 протягом кількох місяців”, – мовиться у дописі глави відомства.

Окрім цього, Нідерланди зміцнюватимуть українську протиповітряну оборону.

Zojuist heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe steun aan Oekraïne. We gaan binnen enkele maanden starten met de F-16 training en werken met partners aan een F-16 trainingscentrum. Ook blijven we de Oekraïense luchtverdediging versterken. https://t.co/KLtulnFnkm — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) June 14, 2023

Своєю чергою, у пресслужбі Міноборони мовилося, що Нідерланди та кілька європейських країн працюють над тим, щоб якомога швидше почати навчання українських пілотів на F-16. Зокрема у країні Східної Європи створюється навчальний центр.

Міністерство оборони працює над планом підготовки F-16 до України. Разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому напрямку. Усі учасники зараз працюють над змістом навчальних курсів, консультуючись, зокрема, з Бельгією, Люксембургом та Великою Британією.

Нідерланди та Данія очолюють авіаційну коаліцію з тренувань пілотів ЗСУ на винищувачах F-16.

Данія має намір розпочати навчання українських пілотів на F-16 із серпня.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що королівство розпочне навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 “так скоро, як тільки можливо”.

За даними ЗМІ, Нідерланди, імовірно, передадуть Україні американські винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними.