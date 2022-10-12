Про це повідомило De Telegraaf.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен не уточнила, скільки буде ракет надано Україні. Попередньо, їх можна буде використовувати з установками, які ЗСУ отримають від інших країн.
“Єдиний результат, якого досягне Путін – це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки”, — наголосила Кайса Оллонгрен.
Уряд Нідерландів зазвичай не розкриває дані про конкретну військову підтримку України. Цього разу країна зробила виняток у відповідь на останні ракетні обстріли Росії.
“Ми завжди маємо дивитися, які броньовані гаубиці ми можемо зараз поставити, а які нам зараз потрібні для власної готовності та навчань. Ми завжди шукаємо баланс”, — заявила Оллонгрен щодо подальшого постачання Україні важкого озброєння.
- Колишній посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт сказав, що масовані обстріли міст України останніми днями “відкрили ще одну жалюгідну сторінку в агресії Росії”. На його думку, росіяни досягли “безпрецедентного стану слабкості та безглуздості”.
- Україні надано додаткові 550 млн євро для відновлення енергетичної інфраструктури. Кошти передав Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
- Найближчими тижнями Сполучені Штати Америки планують виділити України фінансову допомогу у розмірі 4,5 мільярда доларів.