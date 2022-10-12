Колишній посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт сказав, що масовані обстріли міст України останніми днями "відкрили ще одну жалюгідну сторінку в агресії Росії". На його думку, росіяни досягли "безпрецедентного стану слабкості та безглуздості".

Про це повідомило The Guardian.

Саймон Сміт є головою керівного комітету Українського форуму в Chatham House. Раніше він був послом Великої Британії в Україні та директором МЗС Росії, Південного Кавказу та Центральної Азії.

Автор вважає, що не треба сприймати масові атаки як новий шокуючий момент у нападі Росії. Попри смерті та руйнування інфраструктури він пропонує поміркувати про ширші наслідки останніх атак.

Президент країни-агресора Володимир Путін назвав вибухи на Керченському мості “терористичним актом”. Водночас глава Кремля став використовувати термін “тероризм” замість “нацизму” попри те, що російські солдати з 24 лютого чинять воєнні злочини на теренах України.

На думку колишнього посла, у такий спосіб Путін прагне показати, що він не витрачає часу, аби помститися за так звану “терористичну атаку”. Також у РФ призначили нового військового командувача Сергія Суровікіна, що підтримують прихильники жорсткої лінії війни.

“Путін сигналізує, що він не звертає уваги на будь-яке ослаблення прихильності до війни серед населення в цілому після його рішення про мобілізацію. І що він уважніше прислухається до тих, хто відкрито критикує погану роботу армії та закликає до більш жорсткого, (навіть) більш жорстокого наступального підходу”, — сказав Саймон Сміт.

У Росії продовжують залякувати громадян, які виступають проти війни або не бачать сенсу в її продовженні. Це має вплив на населення “етнічних” регіонів РФ, як Дагестан, де мобілізація викликала обурення через кількість тих, кого забрали на війну. Всередині таких регіонів залишаються спогади, як адміністрація Путіна жорстоко поводилася в Чечні та як без розбору називала населення “терористами”.

“Тут також є зовнішнє повідомлення багатьом країнам поза євроатлантичною сферою, які відмовилися засудити агресивну війну Росії. Путін сподівається, що ті, у кого немає часу читати далі ярлика “терорист”, ліниво запевнятимуть себе, що, зрештою, з обох сторін є погані люди, і що це нормально продовжувати сидіти на місці”, — додав колишній посол.

На його думку, путінська стратегія полягає в тому, щоб замінити ярлик “нациста”, яке прикріпили до уряду України, на “терориста”.

До вибуху на Кримському мосту російські військові мали “надзвичайно катастрофічні кілька тижнів” на фронті. Невдачі на війні змусили Путіна відступити до переосмислення фокуса його нападу.

У світі сприйняли заяви про необхідність війни як нібито захист безпеки Росії як брехню, тому РФ провела так звані псевдореферендуми. Потім російська армія втратила частину захоплених територій, що стало об’єктом глобальних глузувань.

Саймон Сміт доходить до думки, що вищезазначене та масова втеча росіян за кордон через мобілізацію, все одно змусили б Путіна “спробувати щось нове”. Тобто навіть попри вибухи на Керченському мосту.

Він вважає, що зараз не на часі шок чи страх з боку України, чи її союзників.

“Путін і його спільники в його злісних спробах знищити Україну досягли поки що безпрецедентного стану слабкості та безглуздості. Не дивно, що російський президент різними способами намагався залякати та завдати шкоди Україні”, — заявив Сміт.

Попри агресивні атаки тривають зустрічі G7 та Європейського політичного співтовариства. Під час них союзники можуть “зробити щось по-іншому” та допомогти обороні України новими і додатковими способами, зокрема у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

“Путінські ракети явно нічого не змінили в рішучості українців захищати свою країну. Вони також не повинні нічого змінювати в нашій рішучості зробити все можливе, щоб марнославний проєкт Путіна закінчився провалом”, — резюмував колишній посол.