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Нідерланди передали Україні близько 300 тонн енергообладнання для відновлення енергосистеми

З грудня 2022 року Україна отримала від Нідерландів 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонни.

П’ятниця, 27 січня 2023, 10:48
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Зображення: facebook/Міністерство енергетики України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві зазначили, що починаючи з грудня 2022 року, в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонни, з них протягом останніх двох тижнів – 12 вантажів загальною вагою 103,6 тонни.

У Міненергетики розповіли, що відповідне енергетичне обладнання буде використане для відновлення об’єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних російських атак.

Серед обладнання, яке було надане Нідерландами – трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз’єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, надане устаткування допоможе відновленню електропостачання тисячам українців, які щодня відчувають наслідки російських варварських атак на український енергосектор.

Крім цього, Нідерланди розглядають можливість надання Україні 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2, які вони орендували у Німеччини. “Ми орендували їх, а це означає, що ми можемо купити їх, а це означає, що ми можемо пожертвувати їх”,  – наголосив прем’єр-міністр Марк Рютте.

Він зазначив, що відповідного рішення поки немає, а розглянути його реалізацію Нідерланди готові у складі ширшої коаліції – наприклад, із Фінляндією та Португалією. Водночас він нагадав, що через кілька днів після нападу Росії на Україну уряд Німеччини дозволив Нідерландам постачити Києву реактивні гранатомети німецького виробництва. Берлін теж вирішив тоді здійснити таке постачання.

Наприкінці холодної війни Нідерланди мали понад 400 танків Leopard у конфігурації 2A4. Половину продали, половину модернізували. У 2011 році країна вирішила вивести з озброєння решту 73 основних бойових танків 2A6. Німеччина викупила тоді 20 танків.

Після російської анексії Криму Гаага взяла в оренду ці машини та переобладнала дві з них для навчальних цілей. Лізингова угода передбачала, що танки належать Бундесверу, але можуть використовуватися для оборони Нідерландів, якщо станеться найгірше. Їх розгортає танковий батальйон 414, німецько-голландський підрозділ, що базується в Лохайде, Нижня Саксонія.

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