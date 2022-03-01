Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Порошенко зауважив, що ухвалення зараз резолюції Європарламенту з чіткою рекомендацією Раді Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС – дуже вагомий крок з боку об’єднаної Європи назустріч нам, українцям.
Та наголосив, що Путін повномасштабним вторгненням в Україну хотів залякати і розколоти українців, підірвати шлях до Європи в прямому і переносному сенсі. Натомість досяг зворотнього.
Він зауважив, що героїчна боротьба українського народу розтопила серця самих затятих скептиків Європи щодо нашого членства, якого вже ніхто, ніколи не сміє заперечити.
“Як п’ятий Президент України, який мав честь підписати Угоду про асоціацію з ЄС, закріпив євроінтеграційний курс в Конституції, я підтримав і далі буду підтримувати рішення Президента Зеленського про прискорене набуття членства у Євросоюзі”, – зазначив Порошенко.
Він додав, що це відповідає і настроям українського суспільства, бо останні перед вторгненням Росії опитування громадської думки показали рекордну підтримку українцями вступу до Євросоюзу, як і вступу до НАТО
Лідер “ЄС” наголосив, що шанс на вступ українцям дали українські військові, бійці тероборони, волонтери, усі українці, які зараз чинять запеклий опір ворожій армії.
“Вірю, що тепер вже за дуже короткий час Україна пройде, я би навіть сказав промчить шлях до Євросоюзу. Звичайно, є процедури. Але я переконаний, що всі разом, зосередивши свої зусилля, і Україна, і Євросоюз максимально прискорять цей процес. Сьогодні швидкість залежить від кожної окремої столиці. Ми дуже довго готувалися. Ми дуже багато понесли жертв. Ми б’ємося не лише за Україну, а і за всю Європу”, – резюмував Порошенко.
- Нагадаємо, Європейський парламент затвердив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ. Переважна більшість проголосувала за.
- Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі.
- Європейський Союз проведе дебати щодо питання про вступ України до блоку.
- Раніше Президент Польщі Анджей Дуда закликав міжнародну спільноту негайно надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі та одразу розпочати співбесіди щодо цього.