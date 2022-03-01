Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав рішення Європейського парламенту з рекомендацією Раді Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Та висловив переконання, що Україна промчить шлях до Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Порошенко зауважив, що ухвалення зараз резолюції Європарламенту з чіткою рекомендацією Раді Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС – дуже вагомий крок з боку об’єднаної Європи назустріч нам, українцям.

Та наголосив, що Путін повномасштабним вторгненням в Україну хотів залякати і розколоти українців, підірвати шлях до Європи в прямому і переносному сенсі. Натомість досяг зворотнього.

Він зауважив, що героїчна боротьба українського народу розтопила серця самих затятих скептиків Європи щодо нашого членства, якого вже ніхто, ніколи не сміє заперечити.

“Як п’ятий Президент України, який мав честь підписати Угоду про асоціацію з ЄС, закріпив євроінтеграційний курс в Конституції, я підтримав і далі буду підтримувати рішення Президента Зеленського про прискорене набуття членства у Євросоюзі”, – зазначив Порошенко.

Він додав, що це відповідає і настроям українського суспільства, бо останні перед вторгненням Росії опитування громадської думки показали рекордну підтримку українцями вступу до Євросоюзу, як і вступу до НАТО

Лідер “ЄС” наголосив, що шанс на вступ українцям дали українські військові, бійці тероборони, волонтери, усі українці, які зараз чинять запеклий опір ворожій армії.