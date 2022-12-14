14 грудня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт на тлі повідомлень про готовність США передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot заявила, що Берлін все ще не планує подібних кроків.

Про це інформує DW.

Німеччина постачає комплекси Patriot партнеру по НАТО Словаччині, а потім постачить їх Польщі, що стосується України, — підтримка цієї країни Німеччиною у сфері ППО обмежується надсиланням ЗСУ Gepard та системами ППО Iris-T SLM.

Так Ламбрехт відповіла на запитання про те, чи не змінилася позиція Німеччини щодо постачання систем Patriot Україні на тлі повідомлень про те, що ці комплекси можуть поставити Києву США. Досі уряд ФРН аргументував своє негативне ставлення до передачі Patriot Україні тим, що ці комплекси не постачаються Києву жодною іншою країною НАТО.

Раніше CNN та The New York Times повідомили з посиланням на джерела в Білому домі, що США все ж таки готові постачати Україні ЗРК Patriot. У повідомленнях наголошувалося, що Білий дім ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання, але воно може бути прийняте вже цього тижня.

Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під’єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. У стандартній комплектації – РЛС, пункт управління та пускові установки разом із ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.

Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійська частина на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA. Призначений для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об’єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.

Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовують армія США і її союзники. Виробляється компанією Raytheon, розташованій у США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.