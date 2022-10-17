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Німеччина посилила візові вимоги до росіян

Німеччина посилила порядок видачі в'їзних віз громадянам РФ. Як зазначено у переліку на сайті офіційного сервісного партнера представництва ФРН у РФ  VisaMetric, тепер для отримання туристичної візи росіяни мають надати медичне страхування, видане в Європейському Союзі. Страхування, оформлене у РФ, не приймається, наголошують у пам'ятці.

Понеділок, 17 жовтня 2022, 20:49
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Про це пише DW.

Крім того, для фінансової гарантії росіянам необхідно надати виписки, видані з банку, який діє в країнах-членах ЄС. Про які саме банки йдеться, не уточнюється.

Надання громадянам РФ віз з тривалим терміном дії (багаторічних віз) та багаторазовим в’їздом повністю припинено, повідомляється в пам’ятці.

Крім цього, необхідно надати підтвердження оплачених квитків в обидві сторони – із зазначенням імені та дат поїздки заявника, а також підтвердження оплаченого проживання – також із зазначенням імені та дат поїздки заявника на весь період перебування. Ці вимоги містяться також у списку документів, необхідних для подання на візи у разі приватних візитів до знайомих чи родичів, на ділову візу, а також на візу для учасників наукових, культурних, спортивних заходів та на візу з метою лікування.

Євросоюз з 12 вересня припинив дію спрощеного візового режиму з РФ. Це було зроблено у відповідь на російське вторгнення в Україну. Внаслідок цього візовий збір зріс з 35 до 80 євро, стандартний термін для ухвалення рішення за заявами збільшився з десяти до 15 днів, а в окремих випадках він може бути продовжений до 45 днів.

Окрім цього, посилено правила отримання багаторазових віз, а заявникам тепер потрібно подавати більше документів.

“Держави-члени повинні будуть застосовувати суворіший підхід до оцінки підстав поїздки” заявника до ЄС, а також “проводити ретельну перевірку щодо того, чи становить він загрозу для безпеки”, пояснила єврокомісарка у внутрішніх справах Ілва Йоханссон.

Теги: візови вимоги, ізоляція росіян, ізоляція рф, Німеччина, посилення візових вимог

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