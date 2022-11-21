Про це повідомляє DW.

Вона запевнила, що з ФРН надаватиметься масштабна допомога, щоб Україна змогла витримати цю війну.

“Ми постачаємо генератори та допомагаємо ремонтувати лінії електропередачі, водопроводи, газопроводи”, -наголосила міністерка.

У разі продовження РФ масованого обстрілу енергетичної інфраструктури України в країні може не виявитися достатньої для відновлення національної енергосистеми кількості компонентів. Про це український уряд попередив своїх західних союзників, просячи у них запчастини для ремонту електромереж та газових систем, передало 16 листопада американське видання Politico.

За даними видання, попередження, які лунали з Києва минулого тижня, свідчать про рівень тривоги серед вищих посадових осіб України з приводу майбутньої зими та потенційних наслідків довгострокового пошкодження інфраструктури.

Ненадійність енергетичного сектору може мати найсерйозніші наслідки, кажуть українські урядовці. Так, вона може призвести до зупинки виробництва харчових продуктів та транспортних операцій – двох критично важливих секторів, необхідних для підтримки військових операцій.