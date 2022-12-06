Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що Німеччина не погодила розміщення ППО Patriot на території України, як на тому наполягала Варшава.

Про це глава оборонного відомства зазначив у Twitter.

Блащак провів розмову з міністеркою оборони ФРН Крістін Ламбрехт, зауваживши, що він “з розчаруванням ухвалив рішення відмовитись від підтримки України”.

Глава оборонного відомства Польщі наголосив, що розміщення Patriot на заході України підвищило б безпеку поляків і українців.

“Отже, ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі і підключення їх до нашої командної системи”, – констатував Блащак.

Po rozmowie z 🇩🇪MON,z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia 🇺🇦. Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej 🇺🇦 zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w 🇵🇱i wpięcia ich w nasz system dowodzenia — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022

Раніше Маріуш Блащак заявив, що отримав обіцянку від міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт представити німецькому уряду пропозицію щодо розгортання систем протиповітряної оборони Patriot на території України.

У Берліні пояснили, що ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання на території НАТО, протиставляючи вимогам Варшави відправити цю систему в Україну.

Згодом стало відомо, що у Німеччині обговорюють наполягання Польщі щодо відправлення до України німецьких зенітно-ракетних систем Patriot.

Окрім цього, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати “дуже зосереджені” на забезпеченні України системами ППО.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається на нові переговори країн-учасниць Північноатлантичного альянсу щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО має дати сигнал про необхідність активізувати зусилля для надання Києву систем ППО. Він наголосив, що це має стосуватися як постачання запчастин і боєприпасів, так і навчання армійців.

Довідка. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.