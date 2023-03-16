Про це повідомляє пресслужба Федерації.
Зауважимо, 10 березня стало відомо, що російським та білоруським фехтувальникам буде дозволено виступати у міжнародних турнірах, відповідне рішення було ухвалено на позачерговому конгресі FIE.
Спортсменам з обох країн заборонили брати участь у заходах FIE з березня 2022 через повномасштабне вторгнення РФ в Україну після рекомендації МОК.
“Як і раніше, ми залишаємося солідарними з людьми в Україні, які страждають від загарбницької війни. Федерація фехтування Німеччини тепер хоче дати чіткий сигнал, що ми хотіли б іншого результату, що робить проведення турніру неможливим”, – заявила президентка DFB Клаудія Бокель.
Бокель додала, що Федерація хотіла б представити найкращих спортсменів німецькій публіці та дати їм можливість використати перевагу рідних стін на шляху до Олімпійських ігор у Парижі, проте обставини змушують ухвалити важке рішення.
10 березня FIE дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у турнірах під своєю егідою, повідомляла пресслужба Верховної Ради України. Згодом проти допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів виступили федерація фехтування Литви та Союз фехтування скандинавських країн. Вони не підтримали рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE).
- 6 лютого Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.
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- Понад 100 депутатів Європарламенту підписали лист до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) із закликом заборонити участь збірної Білорусі у міжнародних турнірах через порушення прав людини режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.