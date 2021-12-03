Про це пише видання Deutsche Welle.

2 грудня задля подолання четвертої хвилі пандемії та уникнення ще більшого зростання кількості хворих федеральна і земельна влада Німеччини вводить низку обмежень. Стосуються вони переважно тих, хто не був щеплений і не перехворів на COVID-19.

Зокрема, нещепленим проти COVID-19 заборонили вхід до магазинів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших закладів дозвілля. У районах з високими показниками зараження закриватимуть клуби та дискотеки.

У школах запроваджується загальна вимога носити захисні маски.

Також якщо на приватних зустрічах присутні невакциновані та ті, хто не перехворів на COVID-19, то в них можуть брати участь, крім господарів приміщення, не більше двох осіб з іншого домогосподарства (діти до 14 років не рахуються).

Подібні правила вже зараз діють на певній частині країни, проте тепер вони запроваджуються на всій території ФРН.

Крім того, цього року (як і минулого) діє заборона на продаж та запалювання новорічних феєрверків, а також вечірок на Новий рік.