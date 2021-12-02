Відповідну заяву опублікувало регіональне Агентство охорони здоров’я, повідомляє французьке видання Le Figaro
Випадок захворювання підтвердили у невакцинованого чоловіка зі столичного регіону Іль-де-Франс, він повернувся з мандрівки Нігерією.
Ймовірно, Omicron підтвердять і у його дружини, яка вже отримала позитивний тест на коронавірус.
Подружжя повернулось до Франції 25 листопада і відтоді перебувало на самоізоляції.
- Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення заходів безпеки під час перетину кордону мандрівниками з інших країн та американцями через Omicron.
- Нагадаємо, Європейська комісія пропонує змінити термін дії сертифікатів вакцинації проти COVID-19 для поїздок до країн Євросоюзу.
- Влада Японії прийняла рішення закрити кордони країни для іноземців з 30 листопада. Ці заходи вживаються з метою захисту від розповсюдження південноафриканського варіанта коронавірусу Omicron.
- Раніше у Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин.
- 28 листопада Ізраїль на 14 днів закриває кордони для іноземців – усе для того, щоб зупинити поширення нового штаму коронавірусу Omicron.
- Перші два випадки захворювання новим варіантом коронавірусу Omicron підтвердили у Мюнхені.
- Фармацевтична компанія Moderna оголосила про розробку вакцини проти нещодавно виявленого штаму коронавірусу Omicron.