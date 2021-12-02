На материковій території Франції підтвердили перший випадок зараження варіантом коронавірусу Omicron.

Відповідну заяву опублікувало регіональне Агентство охорони здоров’я, повідомляє французьке видання Le Figaro

Випадок захворювання підтвердили у невакцинованого чоловіка зі столичного регіону Іль-де-Франс, він повернувся з мандрівки Нігерією.

Ймовірно, Omicron підтвердять і у його дружини, яка вже отримала позитивний тест на коронавірус.

Подружжя повернулось до Франції 25 листопада і відтоді перебувало на самоізоляції.