Про це інформує американський телеканал CNN.
Виступаючи перед норвезьким парламентом, Стьоре наголосив, що цей крок дає змогу підтримати Україну зброєю, якої норвезькі військові не мали, або від якої не могли відмовитися.
Прем’єр-міністр додав, що пожертвування зброї стороні війни стало “новим досвідом” для Норвегії.
Він додав, що Норвегія також може здійснити додаткове пряме постачання зброї в Україну на додачу до попереднього. Проте з міркувань безпеки постачання не обговорюється публічно до моменту, поки зброя не буде на місці.
Своєю чергою, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам минулого тижня оголосив, що Норвегія передала Україні систему протиповітряної оборони Mistral.
Раніше країна спорядила загалом 4000 протитанкових ракет і кілька типів засобів захисту, а також іншу військову техніку, про що повідомили у Міністерстві оборони.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про передачу танків Україні, проте кількість не зазначив. Натомість Польща отримала бронетехніку від Великої Британії.
- Раніше голови верхніх палат парламентів Чехії та Польщі Томаш Гродський і Мілош Вистрчіл звернулися до законодавчих органів “країн демократичного світу” із закликом якомога швидше надати зброю українським військовим.
- Нагадаємо, Чеська Республіка постачила до України танки, системи залпового вогню, гаубиці та БМП та іншу зброю задля сприяння українцям у відсічі російській армії.
- Польща за власною ініціативою запровадила ембарго на імпорт російського вугілля, не очікуючи на відповідне рішення країн Євросоюзу.