26 квітня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна виділить 400 мільйонів норвезьких крон ($44 мільйони) на ініціативу під керівництвом Великої Британії щодо закупівлі зброї та військового обладнання для України.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Виступаючи перед норвезьким парламентом, Стьоре наголосив, що цей крок дає змогу підтримати Україну зброєю, якої норвезькі військові не мали, або від якої не могли відмовитися.

Прем’єр-міністр додав, що пожертвування зброї стороні війни стало “новим досвідом” для Норвегії.

Він додав, що Норвегія також може здійснити додаткове пряме постачання зброї в Україну на додачу до попереднього. Проте з міркувань безпеки постачання не обговорюється публічно до моменту, поки зброя не буде на місці.

Своєю чергою, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам минулого тижня оголосив, що Норвегія передала Україні систему протиповітряної оборони Mistral.

Раніше країна спорядила загалом 4000 протитанкових ракет і кілька типів засобів захисту, а також іншу військову техніку, про що повідомили у Міністерстві оборони.