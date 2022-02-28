Норвезький енергетичний гігант Equinor розриває партнерство з Росією

Про це інформує американський телеканал CNN.
“Ми всі глибоко стурбовані вторгненням в Україну, яке є жахливим для світу”, – сказав президент і генеральний директор Equinor Андерс Опедал.
У компанії заявили, що на кінець 2021 року має в Росії $1,2 млрд довгострокових інвестицій. Вона працює в Росії понад 30 років і має угоду про співпрацю з російською державною нафтовою компанією “Роснафта”.
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Чому це важливо: це важливо, оскільки норвезький уряд володіє двома третинами Equinor, згідно з веб-сайтом компанії. 27 лютого уряд Норвегії також оголосив у заяві, що попросить свій суверенний фонд вилучити з Росії. Фонд описує себе як один із найбільших у світі, який володіє 1,5% усіх акцій у глобальних біржових компаніях.
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