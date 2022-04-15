Про це повідомляє CNN з посиланням на власне джерело у міністерстві оборони США.
Деталі постачання не розголошуються, однак чиновники раніше заявляли, що найневідкладніші вимоги, такі як гаубиці, боєприпаси, а також радари, будуть надіслані насамперед.
Раніше адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет, який включав 11 вертольотів Мі-17, які спочатку були призначені для Афганістану, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade, на додаток до радіолокаційних систем, здатних відстежувати вогонь і точно визначати його походження.
- Також державний секретар США Ентоні Блінкен попередив європейських союзників, що за очікуваннями Сполучених Штатів війна РФ проти України може тривати до кінця 2022 року.
- Речник міністерства оборони США Джон Кірбі прокоментував погрози Росії продовжити обстріли Києва. За його словами, російські окупанти можуть й надалі завдавати ракетних ударів по українській столиці.
- Проте Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про готовність особисто приїхати до Києва