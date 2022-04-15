За словами високопосадовця з міноборони США, очікується, що перший рейс з новою допомогою Україні від США надійде протягом 24 годин.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власне джерело у міністерстві оборони США.

Деталі постачання не розголошуються, однак чиновники раніше заявляли, що найневідкладніші вимоги, такі як гаубиці, боєприпаси, а також радари, будуть надіслані насамперед.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет, який включав 11 вертольотів Мі-17, які спочатку були призначені для Афганістану, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade, на додаток до радіолокаційних систем, здатних відстежувати вогонь і точно визначати його походження.