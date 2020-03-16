У зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні, компанія "Нова пошта" виділяє 25 млн гривень на закупівлю необхідного обладнання для лікарень. Також будуть придбані засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

“Нова пошта” як бізнес, який працює для людей, просто не може залишатися осторонь. Ми вирішили допомогти нашим лікарям в боротьбі з вірусною інфекцією і виділили на це 25 млн гривень. Ми направимо їх на оснащення лікарень в Полтаві і Полтавській області. Я закликаю відповідальний бізнес, який працює в Україні, вчинити так само”, – зазначив В’ячеслав Климов, співзасновник компанії.

У свою чергу співвласник компанії Володимир Поперешнюк заявив, що медустановам варто інформувати суспільство про потребу в обладнанні та захисних матеріалах, “щоб до нашої ініціативи могли приєднатися інші підприємці”.