Про це повідомляється на сайті поштового оператора.
“Нова пошта” як бізнес, який працює для людей, просто не може залишатися осторонь. Ми вирішили допомогти нашим лікарям в боротьбі з вірусною інфекцією і виділили на це 25 млн гривень. Ми направимо їх на оснащення лікарень в Полтаві і Полтавській області. Я закликаю відповідальний бізнес, який працює в Україні, вчинити так само”, – зазначив В’ячеслав Климов, співзасновник компанії.
У свою чергу співвласник компанії Володимир Поперешнюк заявив, що медустановам варто інформувати суспільство про потребу в обладнанні та захисних матеріалах, “щоб до нашої ініціативи могли приєднатися інші підприємці”.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.