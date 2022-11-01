Міністерство цифрової трансформації України запустило в застосунку "Дія" опитування, за результатами якого буде обрано журі національного відбору на Євробачення-2023.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У застосунку “Дія” розпочалося опитування “Журі Нацвідбору на Євробачення-2023”. Відтак вперше в історії конкурсу кожен українець зможе долучитися до вибору членів журі національного відбору.

“Голосуйте за того, кому довіряєте, щоб у результаті обрати гідного кандидата, який представлятиме Україну на весь світ на Євробаченні”, – зазначили у відомстві.

Серед кандидатів у члени журі: Джамала, Dzidzio, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко (Monokate), Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя та Валерій Харчишин.

Взяти участь в опитуванні в застосунку “Дія” можна до 7 листопада. Після цього сформують рейтинг кандидатів. Зрештою до складу журі національного відбору увійдуть три з представлених кандидатів, які матимуть найбільшу кількість голосів.

“Долучайтеся до опитування онлайн. Зайдіть у застосунок та виберіть опитування в розділі послуги”, – наголосив у Мінцифрі.

Варто зазначити, що 67-й Пісенний конкурс “Євробачення” у травні 2023 року відбудеться у британському місті Ліверпуль. Гранд-фінал проведуть на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня, а півфінали будуть 9 й 11 травня.

Після перемоги Kalush Orchestra в Турині конкурс відбудеться у Великій Британії через те, що захід не можна провести в Україні з міркувань безпеки.

Одночасно з оголошенням міста-господаря Європейська мовна спілка оприлюднила офіційний логотип 67-го Пісенного конкурсу Євробачення, який містить український прапор у серці.

Зазначається, що логотип символізує, що попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, він проводитиметься від імені України, переможниці цьогорічного Євробачення.