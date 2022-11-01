Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
У застосунку “Дія” розпочалося опитування “Журі Нацвідбору на Євробачення-2023”. Відтак вперше в історії конкурсу кожен українець зможе долучитися до вибору членів журі національного відбору.
“Голосуйте за того, кому довіряєте, щоб у результаті обрати гідного кандидата, який представлятиме Україну на весь світ на Євробаченні”, – зазначили у відомстві.
Серед кандидатів у члени журі: Джамала, Dzidzio, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко (Monokate), Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя та Валерій Харчишин.
Взяти участь в опитуванні в застосунку “Дія” можна до 7 листопада. Після цього сформують рейтинг кандидатів. Зрештою до складу журі національного відбору увійдуть три з представлених кандидатів, які матимуть найбільшу кількість голосів.
“Долучайтеся до опитування онлайн. Зайдіть у застосунок та виберіть опитування в розділі послуги”, – наголосив у Мінцифрі.
Варто зазначити, що 67-й Пісенний конкурс “Євробачення” у травні 2023 року відбудеться у британському місті Ліверпуль. Гранд-фінал проведуть на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня, а півфінали будуть 9 й 11 травня.
Після перемоги Kalush Orchestra в Турині конкурс відбудеться у Великій Британії через те, що захід не можна провести в Україні з міркувань безпеки.
Одночасно з оголошенням міста-господаря Європейська мовна спілка оприлюднила офіційний логотип 67-го Пісенного конкурсу Євробачення, який містить український прапор у серці.
Зазначається, що логотип символізує, що попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, він проводитиметься від імені України, переможниці цьогорічного Євробачення.
- Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні.
- Через повномасштабну російсько-українську війну, Європейський мовний союз (EBU) не погодив проведення “Євробачення-2023” в Україні.
- Після того, як організатори “Євробачення-2023” заявили, що ведуть переговори про його проведення у Великій Британії через війну, Борис Джонсон заявив, що “Україна може і повинна приймати пісенний конкурс”.