На засіданні 22 грудня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила анулювати ліцензії п’ятьом компаніям на їхнє прохання.

Про це повідомляє “Детектор Медіа”.

Ліцензію анульовано “Новому каналу”, “Діловому радіо”, редакції Лановецького районного комунального радіомовлення, редакції ефірного радіомовлення “Обрій” та телерадіокомпнії “Віва”.

ТОВ “Новий канал”, м. Київ, відмовився від своєї ліцензії на ефірне аналогове місцеве мовлення. Ця ліцензія передбачала мовлення Нового каналу обсягом 12 годин на добу на територію Донецька, Макіївки, Селидового, а також Амвросіївського, Волноваського, Мар’їнського, Старобешівського і Ясинуватського районів.

ПП “Ділове радіо”, м. Сміла Черкаської обл., припиняє діяльність через ліквідацію підприємства. Радіостанція мовила на частоті 100,4 МГц на території м. Кам’янки та Кам’янського району цілодобово, йдеться у повідомленні “Детектор медіа”.

Редакція Лановецького районного комунального радіомовлення, м. Ланівці Тернопільської обл. – мовила 2 години на тиждень у м. Ланівцях і Лановецькому районі Тернопільської області.

КО “Жмеринська міськрайонна редакція ефірного радіомовлення “Обрій”, м. Жмеринка Вінницької обл. мовила 1 годину 15 хвилин на тиждень у м. Жмеринці й Жмеринському районі Вінницької області.

Провайдер програмної послуги ТОВ “Телерадіокомпнаія “Віва”, м. Вугледар Донецької обл. Як зазначає видання, IPTV-ліцензію анулювали через брак коштів для оплати роялті правовласником одночасно за двома технологіями – аналоговою та IPTV.