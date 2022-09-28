Новий пакет санкцій проти РФ, запропонований 28 вересня Європейською комісією, буде націлений на понад 1300 осіб та організацій, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Про це інформує CNN.

Боррель пояснив, що цей список націлений на ключових осіб, які “приймають рішення, олігархів, високопоставлених військових і пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України”.

За його словами, нові санкції стосуватимуться “тих, хто причетний до російської окупації та незаконної анексії територій України”, зокрема “проросійської влади в Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі та інших російських осіб, які організували та сприяли проведенню фіктивних референдумів у ці чотири окуповані території України”.

Дипломат також зауважив, що санкції стосуватимуться високопоставлених посадовців російського міністерства оборони, включаючи міністра оборони РФ Сергія Шойгу, і тих, хто підтримує російські збройні сили, надаючи військову техніку та озброєння.

“Ми також продовжуємо переслідувати тих, хто поширює дезінформацію про війну. Зокрема, тих, хто поширює неправдиву інформацію та жертвує кошти на окуповані РФ території”, — підтвердив Боррель.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС додав, що “багато вже зроблено” щодо економічних суб’єктів, але інші неросійські суб’єкти, які можуть “брати участь в обході санкцій”, також можуть опинитися під прицілом.

Боррель завершив, зазначивши, що ЄС “розширить географічний діапазон обмежень, що застосовуються до Криму, до Донецька та Луганська, які були затверджені на початку року. І це охопить усі непідконтрольні уряду території України, зокрема Запорізьку та Херсонську області”.