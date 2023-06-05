Речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер заявила, що обговорення стосовно можливих торговельних захисних заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України до п’яти сусідніх країн ЄС все ще тривають.

Джерело: Міріам Гарсія Феррер в коментарі “Укрінформ”.

Сьогодні польське видання Gazeta Prawna оприлюднило інформацію, що Європейська комісія продовжила заборону на імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника до середини вересня цього року.

Натомість речниця ЄК спростувала цю заяву, відзначивши, що остаточного рішення щодо цього питання ще не ухвалено, але його можуть оголосити наприкінці дня.

“На цій стадії поки що не прийнято жодного рішення, обговорення триває. Ми повідомимо, коли рішення буде прийнято, що, ймовірно, відбудеться наприкінці дня сьогодні”, – пояснила речниця Єврокомісії.

Також вона додала, що Єврокомісія перебуває у постійному контакті з керівництвом України та владою п’яти країн, яких можуть стосуватися такі обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Феррер зауважила, що ЄС прийняв рішення ще на рік продовжити дію регуляторних правил, що скасовують тарифи та мита на продукцію з України. Це дасть змогу Україні продовжувати торгівлю не лише на ринку ЄС, але й з країнами за його межами.

“Обмежувальні заходи можуть бути спрямовані на те, щоб ці чотири види продукції (пшениця, кукурудза, насіння соняшника й ріпака – ред.) могли отримувати дозвіл на ввезення в ці країни не для імпорту, а лише з метою транзиту. Обмеження будуть дуже короткий час і стосуються імпорту лише до згаданих країн. Вони не стосуються ринків інших країн ЄС або за його межами. Це дуже важливо, щоб продемонструвати нашу солідарність та підтримку для України”, – наголосила Феррер.

Крім того, посадовиця нагадала, що Європейська комісія наполягає на скасуванні одноосібних обмежень на аграрний імпорт, введених сусідами України, та застосування, натомість заходів, що погоджені на рівні ЄС.

Варто відзначити, що з країн-сусідів України на сьогодні лише Угорщина не скасувала односторонні обмеження проти українського агроімпорту.

Це, своєю чергою, не дозволяє Єврокомісії просуватися в реалізації допомоги для фермерів у п’яти згаданих країнах ЄС, для чого з резервного сільськогосподарського фонду ЄС виділив 100 мільйонів євро.

Як запевнила речниця, Єврокомісія перебуває в контакті з угорською владою, та сподівається, що відповідне рішення буде прийнято вже невдовзі.