30 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч і переговори з делегацією Данії – з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, представниками коаліції партій. Зокрема, з міністрами оборони Якобом Еллеманом-Єнсеном та закордонних справ Данії Єппе Кофодом.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

За підсумками зустрічі сторони дуже детально оговорили оборонні потреби України, про те, що може допомогти звільнити нашу територію – “південь та схід”. А також про те, що необхідно в контексті відбудови України.

Зокрема, мовилось про підтримку півдня. Данія взяла шефство над відбудовою Миколаєва: це потреба у проєктах у галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві.

Особливо відчутно для Миколаєва – очищення води, відновлення нормального водопостачання, яке було зруйноване росіянами. Зеленський зазначив, що вже є відповідний проєкт за участю Данії, реалізація якого почалася.

Глава держави висловив вдячність Данії, особисто премʼєр-міністерці та іншим представникам уряду за готовність допомагати Україні, готовність підтримувати до повного відновлення територіальної цілісності країни та до повної відбудови всього, що необхідне для життя.

Російський терор має програти всюди, у всьому: на полі бою і в тому, щоб не залишилося жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити й тим довести, що свобода міцніша”, – наголосив президент.

Він нагадав, що Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми “Зерно з України” – Grain from Ukraine.

Нині ж сторони обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру.

Звичайно, я подякував Данії за надану оборонну підтримку, за суттєве посилення нашої артилерії, за готовність долучитися до танкової коаліції. Обговорили сьогодні, що ще можемо зробити, щоб посилити українських воїнів”, – йдеться у зверненні Злеленського.

Окрім цього, він наголосив, що країни координують спільні дії, аби посилити санкції проти Росії. Глава української держави також закликав Данію долучитися до зусиль із захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від дискредитації через “намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань”.

Зауважимо, раніше 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.