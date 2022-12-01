Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами голови Офісу президента України, вдалося повернути оборонців Маріуполя та “Азовсталі”, полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

“Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома”, – написав Андрій Єрмак у Telegram.

Зазначимо, що 24 листопада, було звільнено з російського полону також 50 українських захисників. Тоді з полону повернулося 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 – ДПСУ, двох із ТрО. А також 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких було евакуйовано з “Азовсталі”, а також 15 полонених із ЧАЕС та 7 – з острова Зміїний.