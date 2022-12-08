Про це інформує CNN.
Спільна заява міністерств Саудівської Аравії та ОАЕ підтвердила, що успіх посередницьких зусиль є відображенням взаємної та міцної дружби, яка пов’язує обидві країни зі Сполученими Штатами Америки та РФ.
Обмін полоненими успішно завершено в аеропорту Абу-Дабі 8 грудня. Президент США Джо Байден у виступі в Білому домі висловив вдячність ОАЕ за їх роль в обміні.
У заяві підтверджується, що Абу-Дабі прийняв Грінер приватним літаком із Москви після того, як російська влада звільнила її, разом із прийомом Бута на приватному літаку з Вашингтона після того, як влада США звільнила його, у присутності спеціалістів з ОАЕ та Саудівської Аравії.
“І Америка, і Росія вимагали своїх громадян, готуючись до передачі своїм країнам, – йдеться в заяві. – Міністерства закордонних справ ОАЕ та Саудівської Аравії висловили вдячність своїх урядів урядам США та Росії за їх співпрацю та відповідь, а також за спільні посередницькі зусилля керівництва двох країн”.
Високопосадовець ОАЕ повідомив CNN, що обмін Грінер і Бута відбувся в аеропорту Аль-Батін в Абу-Дабі. Грінер вилетіла приблизно о 9 ранку за східним часом одразу після вильоту рейса Бута.
Це рішення обговорювалося під час зустрічі президента ОАЕ, шейха Мухаммеда бін Заїда Аль-Нахайяна з президентом РФ Володимиром Путіним у жовтні. Вони також говорили про це та інші питання під час телефонної розмови 7 грудня.
Зірку WNBA Бріттні Грінер звільнено з російського ув’язнення в межах обміну ув’язненими на засудженого в США російського торговця зброєю Віктора Бута, котрий роками озброював деякі з “найжорстокіших конфліктів у всьому світі”.
Раніше Байден вже зауважував Джейку Тепперу з CNN, що не планує зустрічатися з Путіним, але була одна обставина, за якої він міг це розглянути. Він хотів обговорити умови звільнення Грінер.
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