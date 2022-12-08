Обмін між США та РФ щодо ув'язнених Бріттні Грінер та Віктора Бута забезпечено спільним посередництвом ОАЕ та Саудівської Аравії.

Про це інформує CNN.

Спільна заява міністерств Саудівської Аравії та ОАЕ підтвердила, що успіх посередницьких зусиль є відображенням взаємної та міцної дружби, яка пов’язує обидві країни зі Сполученими Штатами Америки та РФ.

Обмін полоненими успішно завершено в аеропорту Абу-Дабі 8 грудня. Президент США Джо Байден у виступі в Білому домі висловив вдячність ОАЕ за їх роль в обміні.

У заяві підтверджується, що Абу-Дабі прийняв Грінер приватним літаком із Москви після того, як російська влада звільнила її, разом із прийомом Бута на приватному літаку з Вашингтона після того, як влада США звільнила його, у присутності спеціалістів з ОАЕ та Саудівської Аравії.

“І Америка, і Росія вимагали своїх громадян, готуючись до передачі своїм країнам, – йдеться в заяві. – Міністерства закордонних справ ОАЕ та Саудівської Аравії висловили вдячність своїх урядів урядам США та Росії за їх співпрацю та відповідь, а також за спільні посередницькі зусилля керівництва двох країн”.

Високопосадовець ОАЕ повідомив CNN, що обмін Грінер і Бута відбувся в аеропорту Аль-Батін в Абу-Дабі. Грінер вилетіла приблизно о 9 ранку за східним часом одразу після вильоту рейса Бута.

Це рішення обговорювалося під час зустрічі президента ОАЕ, шейха Мухаммеда бін Заїда Аль-Нахайяна з президентом РФ Володимиром Путіним у жовтні. Вони також говорили про це та інші питання під час телефонної розмови 7 грудня.

Зірку WNBA Бріттні Грінер звільнено з російського ув’язнення в межах обміну ув’язненими на засудженого в США російського торговця зброєю Віктора Бута, котрий роками озброював деякі з “найжорстокіших конфліктів у всьому світі”.

Раніше Байден вже зауважував Джейку Тепперу з CNN, що не планує зустрічатися з Путіним, але була одна обставина, за якої він міг це розглянути. Він хотів обговорити умови звільнення Грінер.