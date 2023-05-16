16 травня низка ЗМІ поінформувала, що українські армійці втратили позиції у східному місті Бахмут. Натомість заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що інформацію про перебіг бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції, закликавши "не виривати з контексту подій".

Про це вона зазначила у Telegram.

Приміром, протягом декількох днів українські війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, пояснила Маляр, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, росіяни підтягують підрозділи професійних десантників.

Тривають важкі бої з різним результатом.

“У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування — це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною”, – мовиться у повідомленні.

Заступниця міністра нагадала, що ворог має перевагу у кількості особового складу та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

Зауважимо, за інформацією британських розвідників, найманці ПВК “Вагнер” продовжують поступово очищувати позиції ЗСУ у центрі Бахмута. Своєю чергою українські бійці досягли прогресу на флангах міста.