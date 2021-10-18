В Україні розпочалася нова хвиля епідемії коронавірусу, і у зв'язку з цим гостро стоїть питання щеплення працівників закладів освіти.

Про це повідомляють на сайті Урядового порталу.

Станом на 18 жовтня 86% працівників освіти отримали одне щеплення проти COVID-19, 56% отримали дві дози. 5125 закладів загальної середньої освіти вийшли на канікули через погіршення епідемічної ситуації (35,5% від загальної кількості).

Найвищий рівень повної вакцинації вчителів продемонстрували Луганська (79,4%), Черкаська (70,9%), Харківська (70,9%), Полтавська (69,4%), Житомирська області (66,9%) та місто Київ (67,7%).

Найбільше невакцинованих вчителів у Львівській області (19,4%), Одеській (20,1%), Івано-Франківській (20,8%), Волинській (22%) і Рівненській (24,5%) областях.

Як повідомляло МОН, при запровадженні “жовтого” рівня епідбезпеки працюватимуть лише ті заклади освіти, в яких вакцинувалися більш як 80% працівників. Робітники повинні мати сертифікат про отримання першого щеплення, одужання, чи повного курсу вакцинації.

23 вересня у Львівській області (де найнижчий в Україні рівень щеплених освітян) 85% шкіл перейшли на дистанційне навчання.