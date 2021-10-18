Про це повідомляють на сайті Урядового порталу.
Станом на 18 жовтня 86% працівників освіти отримали одне щеплення проти COVID-19, 56% отримали дві дози. 5125 закладів загальної середньої освіти вийшли на канікули через погіршення епідемічної ситуації (35,5% від загальної кількості).
Найвищий рівень повної вакцинації вчителів продемонстрували Луганська (79,4%), Черкаська (70,9%), Харківська (70,9%), Полтавська (69,4%), Житомирська області (66,9%) та місто Київ (67,7%).
Найбільше невакцинованих вчителів у Львівській області (19,4%), Одеській (20,1%), Івано-Франківській (20,8%), Волинській (22%) і Рівненській (24,5%) областях.
Як повідомляло МОН, при запровадженні “жовтого” рівня епідбезпеки працюватимуть лише ті заклади освіти, в яких вакцинувалися більш як 80% працівників. Робітники повинні мати сертифікат про отримання першого щеплення, одужання, чи повного курсу вакцинації.
23 вересня у Львівській області (де найнижчий в Україні рівень щеплених освітян) 85% шкіл перейшли на дистанційне навчання.
- Нагадаємо, 15 жовтня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти й науки можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через епідемію коронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що київські школи не закриватимуть на карантин, оскільки показники вакцинації педагогічного колективу перевищили 80%.
- З початку доби 23 вересня по всій території України запроваджено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткішими. Про те, які обмеження діють — в матеріалі.