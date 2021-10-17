Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) призупинила спостережну місію на Донбасі з міркувань безпеки. Причиною стали “акції протесту” окупантів під готелем, де проживають члени місії.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Як зазначається, близько 200 проросійських “протестувальників” перекрили вхід до готелю у Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ.

Вони вимагають звільнення бойовика Андрія Косяка, якого Збройні сили України затримали 13 жовтня. Тоді група озброєних осіб з пов’язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під виглядом проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

“Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції”, – повідомив головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

За його словами, члени місії наразі не відчувають загрози з боку “протестувальників”.

Що відомо про Андрія Косяка?

Андрій Косяк – учасник одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

Раніше Служба безпеки показала відео допиту затриманого бойовика. Під запис він розповідає, що є співробітником СЦКК. Також він каже, що зброю, яку мав при собі, взяв самовільно.

За інформацією СБУ, затриманий вступив до лав бандформування “Брянка СССР” у 2014-му році, потім “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

У телефоні затриманого виявлено ролики, на яких можна побачити, як він та інші особи обстрілюють українські позиції.

Також українські правоохоронці підозрюють Косяка у вбивстві, вчиненому у 2010 році.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу.