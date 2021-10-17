Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Як зазначається, близько 200 проросійських “протестувальників” перекрили вхід до готелю у Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ.
Вони вимагають звільнення бойовика Андрія Косяка, якого Збройні сили України затримали 13 жовтня. Тоді група озброєних осіб з пов’язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під виглядом проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
“Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції”, – повідомив головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.
За його словами, члени місії наразі не відчувають загрози з боку “протестувальників”.
Що відомо про Андрія Косяка?
Андрій Косяк – учасник одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.
Раніше Служба безпеки показала відео допиту затриманого бойовика. Під запис він розповідає, що є співробітником СЦКК. Також він каже, що зброю, яку мав при собі, взяв самовільно.
За інформацією СБУ, затриманий вступив до лав бандформування “Брянка СССР” у 2014-му році, потім “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.
У телефоні затриманого виявлено ролики, на яких можна побачити, як він та інші особи обстрілюють українські позиції.
Також українські правоохоронці підозрюють Косяка у вбивстві, вчиненому у 2010 році.
Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу.
- Під час засідання представники ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі запропонували повернутися до обговорення усталеного порядку денного. Російська сторона виступила проти.
- Інцидент у “Золотому”, що трапився під час засідання. українська сторона розцінює як провокацію.