Про це повідомила пресслужба ООС.
У зоні бойових дій на окупованих територіях було виявлено 206 одиниць артилерії та бронетехніки. Вся ця важка техніка розташовувалася поза зоною відведення військ, регламентованою Мінськими угодами.
В районі Тернового було виявлено 110 одиниць бойової техніки, зокрема
- 52 танки (Т-72 – 37 од., Т-64 – 2 од. та ще 13 танків невизначеного типу);
- 13 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) (БМ-21 “Град” – 11 од., БМ-21 “Град-К” – 2 од.);
- 4 самохідні артилерійські установки (САУ) – 2С1 “Гвоздика”;
- 3 міномети (120 мм – 1 од., 82 мм – 2 од.).
Варто зазначити, що спостерігачі ОБСЄ вперше зафіксували на окупованих територіях реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) “Град-К”, яка є на озброєнні лише в армії Російської Федерації. Відразу 2 такі системи були помічені СММ.
У районі Бугаївки спостерігачі помітили 22 невизначених танки, 14 САУ 2С1 “Гвоздика”, 12 причіпних гаубиць Д-30, 6 самохідних зенітно-ракетних комплексів 9к35 “Стріла-10” та 38 бойових броньованих машин (ББМ).
Ще 30 ББМ та 10 невизначених танків виявили в районі Шимшинівки, а 2 САУ 2С1 “Гвоздика” – неподалік Білого.
“Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів”, – відмітили у штабі ООС.
Також повідомляється, що бойовики перешкоджають діяльності СММ ОСБЄ.
“Представники збройних формувань РФ продовжували перешкоджати роботі патрулів Місії на окупованих територіях. Так, на блок-посту біля Дьякового члени збройних формувань РФ зупинили патруль СММ, не дозволивши спостерігачам проїхати до прикордонного пункту Леонове, пославшись на “наказ керівництва”, – зазначила пресслужба ООС.
- 17 жовтня, бойовики в окупованій Горлівці захопили представників моніторингової місії ОБСЄ. Після цього ОБСЄ навіть призупинила спостережну місію на Донбасі з міркувань безпеки.
- У липні ОБСЄ повідомляла, що зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого (Луганська область) перетворюється на гарячу точку на Донбасі.
- Також у липні інформували, що кількість порушень на Донбасі збільшилося втроє. Загострення розпочалося одночасно зі стягуваннями російських військ до кордонів України.