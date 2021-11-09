Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях 206 одиниць техніки, розташованої поза зоною відведення, що є порушенням Мінських угод.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У зоні бойових дій на окупованих територіях було виявлено 206 одиниць артилерії та бронетехніки. Вся ця важка техніка розташовувалася поза зоною відведення військ, регламентованою Мінськими угодами.

В районі Тернового було виявлено 110 одиниць бойової техніки, зокрема

52 танки (Т-72 – 37 од., Т-64 – 2 од. та ще 13 танків невизначеного типу);

13 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) (БМ-21 “Град” – 11 од., БМ-21 “Град-К” – 2 од.);

4 самохідні артилерійські установки (САУ) – 2С1 “Гвоздика”;

3 міномети (120 мм – 1 од., 82 мм – 2 од.).

Варто зазначити, що спостерігачі ОБСЄ вперше зафіксували на окупованих територіях реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) “Град-К”, яка є на озброєнні лише в армії Російської Федерації. Відразу 2 такі системи були помічені СММ.

У районі Бугаївки спостерігачі помітили 22 невизначених танки, 14 САУ 2С1 “Гвоздика”, 12 причіпних гаубиць Д-30, 6 самохідних зенітно-ракетних комплексів 9к35 “Стріла-10” та 38 бойових броньованих машин (ББМ).

Ще 30 ББМ та 10 невизначених танків виявили в районі Шимшинівки, а 2 САУ 2С1 “Гвоздика” – неподалік Білого.

“Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів”, – відмітили у штабі ООС.

Також повідомляється, що бойовики перешкоджають діяльності СММ ОСБЄ.